A Sentença - «Despejo familiar» e «Tese desorientada»
Ontem às 14:40
Com João Patrício.
Mais Vistos
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
V+ TVI
Ontem às 12:31
1
03:41
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
Secret Story
Hoje às 11:28
2
Os 6 peixes mais benéficos para a saúde que deve ter no congelador
Dois às 10
15 out, 15:00
3
6 peixes magros a incluir na dieta
10 set 2024, 12:27
4
Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo
Secret Story
Hoje às 11:08
5
Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: «Destruí a carreira dele»
V+ TVI
Ontem às 14:59
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos
Novelas
Hoje às 13:18
Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo
Secret Story
Hoje às 11:08
Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»
Novelas
Há 1h e 18min
Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»
Dois às 10
Hoje às 12:20
O país apaixonou-se por elas. Saiba o que é feito das mulheres portuguesas mais bonitas dos anos 90
V+ TVI
Há 2h e 29min
Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»
Novelas
Hoje às 14:00
TVI PLAYER
Botão dos Segredos: Dylan aposta no Segredo de Joana. Será que acertou?
Secret Story
Há 1h e 12min
Liliana pede opinião a Leandro: «Achas que o que eu fiz vai definir a mulher que sou lá fora?». A resposta surpreende
Secret Story
Há 1h e 34min
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
Secret Story
Hoje às 11:28
Secret Story 9 - Extra - 17 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:10
Alerta Pista de Segredo: Veja a reação de Pedro Jorge e Vera
Secret Story
Há 2h e 48min
Pedido de «sinal de consentimento» na noite passada é comentado entre concorrentes
Secret Story
Há 3h e 15min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 17 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 17 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Menina de 14 anos desaparecida há 1 mês foi encontrada na Amadora. Diz ter sido violada por 8 homens
Dois às 10
Hoje às 12:24
Filha de Jaime morreu nos seus braços com apenas um dia de vida
Dois às 10
Hoje às 12:12
Lara e Jaime já perderam duas filhas: uma antes e outra depois do parto
Dois às 10
Hoje às 12:11
Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»
Dois às 10
Hoje às 11:52
Mais
NOVELAS
Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?
Novelas
Hoje às 09:55
«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos
Novelas
Hoje às 13:18
Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»
Novelas
14 out, 09:41
Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto
Novelas
Ontem às 13:10
Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»
Novelas
Hoje às 14:00
Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte
Novelas
Hoje às 08:59