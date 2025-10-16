Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Sentença - «Despejo familiar» e «Tese desorientada»

Ontem às 14:40
A Sentença - «Despejo familiar» e «Tese desorientada» - TVI

Com João Patrício.

Mais Vistos

Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»

V+ TVI
Ontem às 12:31
1
03:41

Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»

Secret Story
Hoje às 11:28
2

Os 6 peixes mais benéficos para a saúde que deve ter no congelador

Dois às 10
15 out, 15:00
3

6 peixes magros a incluir na dieta

10 set 2024, 12:27
4

Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Secret Story
Hoje às 11:08
5

Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: «Destruí a carreira dele»

V+ TVI
Ontem às 14:59
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Novelas
Hoje às 13:18

Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Secret Story
Hoje às 11:08

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

Novelas
Há 1h e 18min

Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»

Dois às 10
Hoje às 12:20

O país apaixonou-se por elas. Saiba o que é feito das mulheres portuguesas mais bonitas dos anos 90

V+ TVI
Há 2h e 29min

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
Hoje às 14:00

TVI PLAYER

Botão dos Segredos: Dylan aposta no Segredo de Joana. Será que acertou?

Secret Story
Há 1h e 12min

Liliana pede opinião a Leandro: «Achas que o que eu fiz vai definir a mulher que sou lá fora?». A resposta surpreende

Secret Story
Há 1h e 34min

Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»

Secret Story
Hoje às 11:28

Secret Story 9 - Extra - 17 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:10

Alerta Pista de Segredo: Veja a reação de Pedro Jorge e Vera

Secret Story
Há 2h e 48min

Pedido de «sinal de consentimento» na noite passada é comentado entre concorrentes

Secret Story
Há 3h e 15min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 17 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 17 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Menina de 14 anos desaparecida há 1 mês foi encontrada na Amadora. Diz ter sido violada por 8 homens

Dois às 10
Hoje às 12:24

Filha de Jaime morreu nos seus braços com apenas um dia de vida

Dois às 10
Hoje às 12:12

Lara e Jaime já perderam duas filhas: uma antes e outra depois do parto

Dois às 10
Hoje às 12:11

Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»

Dois às 10
Hoje às 11:52
Mais

NOVELAS

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

Novelas
Hoje às 09:55

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Novelas
Hoje às 13:18

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
14 out, 09:41

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

Novelas
Ontem às 13:10

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
Hoje às 14:00

Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte

Novelas
Hoje às 08:59