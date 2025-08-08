A Sentença - "E tudo a água levou" e "Empregada do mês"

TVI PLAYER
Mais Vistos
01:25
Passada, Kina 'despe-se' após provocações de Afonso e recebe aplauso da casa: «Poderosa!»
Big Brother
Hoje às 13:35
1
01:35
Tensão alta! Bruno de Carvalho abandona o almoço dos nomeados após provocação de Afonso: «Atrasado mental»
Big Brother
Hoje às 13:28
2
«Tive medo de subir a palco»: Grávida, Carolina Deslandes vive momento de terror antes do concerto
V+ TVI
Ontem às 11:50
3
04:31
Inesperado! Jéssica Vieira sai em defesa do 'ex' Afonso perante acusações de Bruno de Carvalho
Big Brother
Hoje às 14:23
4
04:36
Como nunca o viu! Eduardo Ferreira dá murro na mesa no meio da gritaria: «Mas deixas-me falar ou não?»
Big Brother
Hoje às 13:33
5
01:11
Temperaturas altas na Malveira! Ana Duarte mostra o lado mais sexy na piscina
Big Brother
Hoje às 13:03
6
EM DESTAQUE
Transformação extrema: Ex-concorrente revela o segredo para ter perdido 22 quilos sem passar fome
Big Brother
Há 2h e 9min
Mal saiu do Big Brother e já anda muito bem acompanhado: João Oliveira 'apanhado' na praia
Big Brother
Hoje às 09:52
Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais
Dois às 10
Há 2h e 1min
5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele
Dois às 10
Há 2h e 31min
O amor venceu! Moisés Figueira ajoelha-se em direto e troca alianças com Sara Sistelo
Dois às 10
Hoje às 10:59
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
Hoje às 12:03
TVI PLAYER
Passada, Kina 'despe-se' após provocações de Afonso e recebe aplauso da casa: «Poderosa!»
Big Brother
Hoje às 13:35
Discussão escala e Kina expõe tudo o que Catarina Miranda disse sobre Afonso Leitão: «Eu não sou mentirosa»
Big Brother
Hoje às 11:03
A Protegida: José Diogo beija Mariana
A Protegida
Ontem às 23:10
Quem vence o Big Brother Verão? Saiba a opinião dos concorrentes
Big Brother
Há 2h e 36min
Inesperado! Jéssica Vieira sai em defesa do 'ex' Afonso perante acusações de Bruno de Carvalho
Big Brother
Hoje às 14:23
Catarina Miranda não perdoa! E Afonso Leitão volta a estar no centro da polémica
Big Brother
Há 1h e 10min
A ACONTECER
Soma e segue - Gravação automática
Soma e segue
Há 27 min
Metade de herança milionária vai para empregada... e família não aceita
A Sentença
Há 2h e 15min
A Sentença - "E tudo a água levou" e "Empregada do mês"
A Sentença
Hoje às 14:50
TVI - Em cima da hora - 8 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05
TVI Jornal - 8 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Perdeu quase tudo demasiado cedo. Agora, Bruno precisa de si para recomeçar
Dois às 10
Hoje às 12:10
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se
Novelas
Hoje às 08:34
Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade
Novelas
Hoje às 10:23
«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas
Novelas
Hoje às 13:21
Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim
Novelas
Ontem às 15:32
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
Hoje às 12:03
Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida
Novelas
Hoje às 09:44