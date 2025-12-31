TVI PLAYER
A Sentença - «Efeito Sedação» e «Sem Festejos»
Hoje às 14:40
Com João Patrício.
Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente
Novelas
22 fev, 19:31
1
Estas são as cores que não deve usar na passagem de ano, segundo o feng shui
V+ TVI
Hoje às 13:23
2
No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente
Novelas
Hoje às 09:40
3
Finalistas do Secret Story veem pela primeira vez pedido de casamento de Zé a Liliana. As reações falam por si
Dois às 10
Hoje às 09:24
4
Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»
Secret Story
Há 45 min
5
Concorrentes assistem à gala de estreia
Dois às 10
Hoje às 09:21
6
Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso»
Secret Story
Ontem às 18:49
Vem aí em «Terra Forte»: Susette ouve confissão de Sammy e vê chance de eliminar Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:25
Vai ter um castelo, hotel e mais de 40 atrações: eis o parque temático que vai fazer frente à Disneyland
Dois às 10
Ontem às 17:00
Secret Story Última Hora - 31 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 17:30
A cara diz tudo! Esta foi a reação de Pedro ao ver o pedido de casamento de Zé e Liliana
Secret Story
Há 3h e 22min
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:39
Começou! Está no ar a última Gala do Secret Story 9
Secret Story
Há 44 min
Mistério desvendado! Vera expõe tudo o que Inês lhe disse quando comunicaram pelas mãos
Secret Story
Há 3h e 32min
A grande despedida dos finalistas! As palavras da Voz que deixaram todos em lágrimas
Secret Story
Há 2h e 25min
Secret Story - Diário - 31 de setembro de 2025
Secret Story
Há 3h e 16min
Secret Story Última Hora - 31 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 17:30
Intuição - 31 de dezembro de 2025
Intuição
Hoje às 16:40
A Sentença - «Efeito Sedação» e «Sem Festejos»
A Sentença
Hoje às 14:40
Em cima da hora - 31 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 31 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra quer arruinar a vida de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 09:00
Ana Guiomar é Amália em «Amor à Prova»: o aborto traumático que ela tenta esconder do mundo
Novelas
29 dez, 15:42
Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»
Novelas
Hoje às 12:23
Carlos Areia quebra o silêncio sobre o seu estado de saúde: «Semanas de dor, de incerteza»
Novelas
Hoje às 10:31
Jessica Athayde faz desabafo sobre tema polémico: «Sempre achei profundamente inútil»
Novelas
Hoje às 11:28
Exclusivo «A Protegida»: JD descobre que é irmão de Mónica e afasta-se dela
Novelas
Hoje às 09:41