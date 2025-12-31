Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A Sentença - «Efeito Sedação» e «Sem Festejos»

Hoje às 14:40
A Sentença - «Efeito Sedação» e «Sem Festejos» - TVI

Com João Patrício.

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

Novelas
22 fev, 19:31
Estas são as cores que não deve usar na passagem de ano, segundo o feng shui

V+ TVI
Hoje às 13:23
No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente

Novelas
Hoje às 09:40
Finalistas do Secret Story veem pela primeira vez pedido de casamento de Zé a Liliana. As reações falam por si

Dois às 10
Hoje às 09:24
Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Secret Story
Há 45 min
Concorrentes assistem à gala de estreia

Dois às 10
Hoje às 09:21
Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso»

Secret Story
Ontem às 18:49

Vem aí em «Terra Forte»: Susette ouve confissão de Sammy e vê chance de eliminar Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 10:25

Vai ter um castelo, hotel e mais de 40 atrações: eis o parque temático que vai fazer frente à Disneyland

Dois às 10
Ontem às 17:00

Secret Story Última Hora - 31 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 17:30

A cara diz tudo! Esta foi a reação de Pedro ao ver o pedido de casamento de Zé e Liliana

Secret Story
Há 3h e 22min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 02:39

Começou! Está no ar a última Gala do Secret Story 9

Secret Story
Há 44 min

Mistério desvendado! Vera expõe tudo o que Inês lhe disse quando comunicaram pelas mãos

Secret Story
Há 3h e 32min

A grande despedida dos finalistas! As palavras da Voz que deixaram todos em lágrimas

Secret Story
Há 2h e 25min
Secret Story - Diário - 31 de setembro de 2025

Secret Story
Há 3h e 16min

Intuição - 31 de dezembro de 2025

Intuição
Hoje às 16:40

Em cima da hora - 31 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 31 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra quer arruinar a vida de Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 09:00

Ana Guiomar é Amália em «Amor à Prova»: o aborto traumático que ela tenta esconder do mundo

Novelas
29 dez, 15:42

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Novelas
Hoje às 12:23

Carlos Areia quebra o silêncio sobre o seu estado de saúde: «Semanas de dor, de incerteza»

Novelas
Hoje às 10:31

Jessica Athayde faz desabafo sobre tema polémico: «Sempre achei profundamente inútil»

Novelas
Hoje às 11:28

Exclusivo «A Protegida»: JD descobre que é irmão de Mónica e afasta-se dela

Novelas
Hoje às 09:41