A Sentença - «Entradas à parte» e «A suite do caos»
Ontem às 14:40
Com João Patrício.
Mais Vistos
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Novelas
Ontem às 09:59
1
Café
1 abr 2024, 16:44
2
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
22 out, 12:40
3
É português e está a gerar confusão: eis o nome da filha de Alba Baptista e Chris Evans
V+ TVI
Ontem às 14:50
4
Sou bom pai e ótimo marido. Mas este é o hábito que escondo da minha mulher: «Sinto muita culpa»
V+ TVI
Ontem às 10:37
5
O que Susana Gravato terá descoberto antes de ser morta pelo filho: novo detalhe pode mudar tudo no caso da vereadora de Vagos
V+ TVI
Ontem às 11:49
6
EM DESTAQUE
Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única
Secret Story
Ontem às 17:17
Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, volta a emocionar seguidores com gesto do jogador português
Dois às 10
Ontem às 16:24
«Mais do que casar...»: Este é o tesouro inesperado que Ana Guiomar nunca tinha revelado
Novelas
Ontem às 16:34
Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes
Secret Story
Ontem às 11:14
Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física
Secret Story
Ontem às 16:19
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 29 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Laura e Óscar são apanhados em flagrante
A Protegida
Ontem às 23:15
Cristina Ferreira acaba o Especial de voz embargada e de lágrimas nos olhos
Secret Story
Ontem às 22:16
Apanhadas em flagrante! Concorrentes tentam ouvir a conversa privada de Liliana e Pedro atrás da porta
Secret Story
Ontem às 22:48
«Ninguém me tira que eles são um casal verdadeiro»: Liliana tem palpite sobre segredo
Secret Story
Ontem às 18:05
Enquanto todos jantam, Pedro Jorge come sozinho no quarto
Secret Story
Há 1h e 40min
A ACONTECER
Mariana - 30 de outubro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
A Protegida: Mariana e JD são apanhados em flagrante
A Protegida
Ontem às 23:59
Terra Forte: A reação de Flor ao saber que Sammy e Maria de Fátima são casados
Terra Forte
Ontem às 23:59
A Protegida: Laura já decidiu o que fazer
A Protegida
Ontem às 23:59
Terra Forte: Flor fica em choque ao descobrir quem é Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:59
Terra Forte: Depois do ritual, Maria de Fátima fica a ouvir vozes
Terra Forte
Ontem às 23:59
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor engana Rosa Maria e Sammy com uma história falsa
Novelas
Ontem às 09:23
Vem aí em «A Protegida»: Farto de exigências, Óscar ameaça Clarice
Novelas
Ontem às 10:54
No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?
Novelas
Ontem às 10:52
«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente
Novelas
28 out, 16:00
«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país
Novelas
28 out, 14:27
Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:27