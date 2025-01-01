Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Detidos em estabelecimentos diferentes, casal é acompanhado por guardas para encontro íntimo
Dois às 10
Hoje às 12:48
«Quando vi esta fotografia lembrei-me dos campos de concentração nazis»: sobrinha deixava tio idoso trancado, sem luz e à fome
Dois às 10
Hoje às 12:34
«São imagens assustadoras»: Idoso mantido em cativeiro é encontrado desnutrido e em condições insalubres
Dois às 10
Hoje às 12:33
Com 15 anos e a lutar contra seis tumores, Íris fala do apoio dos amigos: «Eles também acreditam que eu vou vencer»
Dois às 10
Hoje às 11:55
Carlos sobre a enteada que luta, com 15 anos, contra seis tumores: «Disseram que não teriam cura para a Íris»
Dois às 10
Hoje às 11:53
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»
Secret Story
Há 2h e 56min
Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses
Dois às 10
Hoje às 14:53
Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»
Dois às 10
Hoje às 12:14
«‘Já voltaste ao normal?’ O normal é isto»: jornalista da TVI mostra o corpo pós-parto e outras mulheres reagem
V+ TVI
Hoje às 10:49
TVI PLAYER
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 11:18
Isabel Moreira acusa deputado do Chega de lhe mandar beijos durante o plenário
Jornal Nacional
Ontem às 21:59
A ACONTECER
NOVELAS
«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa
Novelas
Hoje às 10:19
Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa
Novelas
Hoje às 10:00
Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»
Novelas
Hoje às 12:14