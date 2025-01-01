Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Telespectadora com problema de saúde fica em lágrimas ao receber prémio monetário
Dois às 10
Hoje às 13:08
Ralhou com o filho de 9 anos por estar a brincar na rua e acabou assassinada por este
Dois às 10
Hoje às 12:20
Cristina Ferreira reage a caso de criança de 9 anos que matou a mãe à facada: «Isto é apenas uma opinião minha, muito pessoal»
Dois às 10
Hoje às 12:17
Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»
Dois às 10
Hoje às 12:11
Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Uma criança de 9 anos matou a mãe à facada à frente do irmão»
Dois às 10
Hoje às 12:08
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé
Secret Story
Hoje às 11:10
É aqui que fica a Fonte dos Namorados, o local onde Cristina Ferreira lançou a moeda antes de conhecer João Monteiro
Dois às 10
Hoje às 12:26
Vem aí em «A Fazenda»: Becas esconde um grande segredo que envolve o desaparecimento de Joel
Novelas
Hoje às 11:01
Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro
Dois às 10
Hoje às 11:04
Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9
Secret Story
Ontem às 21:47
TVI PLAYER
Na cama com Fábio, Liliana desespera pela entrada de Zé, mas reage: «Eu não vou conseguir afastar-me»
Secret Story
Há 57 min
Dois às 10 - Carina foi expulsa do «Secret Story» e não deixou nada por dizer
Dois às 10
Hoje às 09:50
Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»
Dois às 10
Hoje às 12:11
A ACONTECER
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro
Novelas
Ontem às 11:18
Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional
Novelas
Ontem às 08:45