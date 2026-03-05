Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Sentença - «Greve familiar» e «Invisível»

Ontem às 14:30
A Sentença - «Greve familiar» e «Invisível» - TVI

Com João Patrício.

Mais Vistos

Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente

V+ TVI
4 mar, 18:42
1

Bárbara Elias: a musa dos anos 90 que hoje vive longe dos holofotes

V+ TVI
4 mar, 18:39
2

Mulher da vida de Filipe Delgado surge pela primeira vez em televisão e declara-se: «Continuo aqui, como sempre estive»

V+ TVI
Ontem às 16:39
3

A família de Filipe Delgado

V+ TVI
Ontem às 16:34
4

Loiro e sem músculos: veja como era João antes da transformação

Secret Story
Ontem às 16:06
5

Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física

Dois às 10
Ontem às 17:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Joana diz que o marido a traiu com a sua mãe: «Eles vivem juntos com o meu filho»

Dois às 10
Ontem às 12:16

Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente

V+ TVI
4 mar, 18:42

Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

Secret Story
Ontem às 12:24

Filipe Delgado é mesmo assim ou representou um papel na "1.ª Companhia"? «Não vou esconder...»

V+ TVI
Ontem às 11:50

Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 10:39

«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca

Dois às 10
4 mar, 16:15

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 6 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Amor à Prova: Carlos droga Simone e passa a noite com ela

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Secret Story - Especial - 5 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:45

Terra Forte: Marcus aceita fugir com Vivi

Terra Forte
Ontem às 23:15

Dois às 10 - Eduardo Madeira fala sobre o drama vivido pela filha

Dois às 10
Ontem às 09:50

Chega abandona hemiciclo em confronto com Teresa Morais

Jornal Nacional
Ontem às 22:27
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cila revela como ergueu um negócio milionário após infância difícil

Dois às 10
Há 33 min

Secret Story - Extra - 6 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Terra Forte: Depois de todo o mal, Marcus e Vivi beijam-se

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte- Cobra entala Maria de Fátima: «A tua decisão final é ficar com o teu marido?»

Terra Forte
Ontem às 23:53

Terra Forte: Vivi ataca Marcus com todas as verdades que estavam por dizer

Terra Forte
Ontem às 23:51

Terra Forte: Marcus declara-se a Vivi e quer fugir com ela

Terra Forte
Ontem às 23:51
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Novelas
2 mar, 10:00

Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 10:39

Uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar» foi captada a dar beijo apaixonado

Novelas
4 mar, 16:10

Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama

Novelas
4 mar, 15:21

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico tem alta hospital e pode ir para casa

Novelas
Ontem às 10:16

«Senti-me intimidada e pressionada»: O grito de revolta de Bárbara Norton de Matos

Novelas
4 mar, 10:29