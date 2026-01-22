TVI PLAYER
A Sentença - «Herança individada» e «Voluntariado à cobrança»
Ontem às 14:45
Com João Patrício.
Mais Vistos
Este famoso ex-jogador do Porto deixou a mulher para casar com a sobrinha e esse amor já deu frutos
V+ TVI
21 jan, 16:03
1
Zona pouco conhecida de Portugal é apontada por estrangeiros como alternativa ao Algarve em 2026
Dois às 10
20 jan, 16:30
2
Costa Verde
22 abr 2025, 11:07
3
A mensagem da mãe de Afonso Leitão para Catarina Miranda que está a dar que falar
V+ TVI
Ontem às 12:19
4
Ana Catharina causa furor no Rio de Janeiro. As fotografias mais originais da polémica ex-concorrente
1ª Companhia
Ontem às 12:49
5
Foi uma das concorrentes mais controversas do Big Brother. Agora revela o segredo para combater a ansiedade
1ª Companhia
Ontem às 13:05
6
EM DESTAQUE
Maria Botelho Moniz dá lição de português após comentário negativo nas redes sociais
1ª Companhia
Ontem às 19:25
Inês Herédia responde sem filtros e desmonta polémica sobre mulheres lésbicas
Novelas
Ontem às 16:07
Hospitalizado, Nuno Markl faz anúncio que deixa os fãs em festa: «É muito bom ouvir isto»
Dois às 10
Ontem às 16:08
Este foi o dia que mudou Marco Costa para sempre: «Comecei a tornar-me um homem melhor»
1ª Companhia
Ontem às 18:28
«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado
Novelas
Ontem às 15:02
Vem aí em «A Protegida»: Confissão de JD deixa Mariana em lágrimas
Novelas
Há 1h e 12min
TVI PLAYER
Amor à Prova - 22 de janeiro - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:22
Amor à Prova: Cris é confrontado com o que sente por Alice
Amor à Prova
21 jan, 22:10
Jogador do Moncarapachense morre em campo durante jogo com o Imortal
TVI Jornal
Ontem às 14:15
1ª Companhia - Extra - 23 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
1ª Companhia - Veja o episódio aqui
1ª Companhia
Ontem às 22:19
Terra Forte - Terra Forte: Flor entrega todo o império a Maria de Fátima - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Hoje às 00:21
A ACONTECER
Para aumentar o “bumbu”, este é o número ideal de treinos semanais
Dois às 10
Há 3 min
Para um “bumbu” de sonho, diga “não” a este alimento
Dois às 10
Há 3 min
A carta de Merche Romero ao irmão: «Ajudou-me muito escrever»
Bom dia Alegria
Há 12 min
Poucos acreditariam que isto podia acontecer num ginásio, mas aconteceu: “Nunca mais nos largámos”
Dois às 10
Há 15 min
Uma das receitas preferidas dos portuguesas é das mais fáceis de fazer. E perfeita para os dias frios
Dois às 10
Há 16 min
Miguel Azevedo termina atuação em lágrimas e recebe abraço de Cláudio Ramos
Dois às 10
Há 41 min
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado
Novelas
Ontem às 10:38
Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha
Novelas
Ontem às 10:00
Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida
Novelas
Ontem às 10:19
«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado
Novelas
Ontem às 15:02
«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta
Novelas
21 jan, 15:25
Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso preocupa Tomás e David
Novelas
Ontem às 09:25