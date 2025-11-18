TVI PLAYER
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Participe na APP
A Sentença: «Herança não herdada» e «Corte clássico»
Ontem às 14:50
Com João Patrício.
Mais Vistos
Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro
Secret Story
Ontem às 23:41
1
Antes e depois impressionante: Jéssica Vieira mostra transformação sem abdicar dos prazeres da vida
Secret Story
29 out, 16:12
2
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
V+ TVI
17 nov, 12:16
3
Despedi-me da minha filha quando ela ainda era bebé: «Nenhuma mãe devia sentir esta dor»
V+ TVI
Ontem às 11:44
4
04:16
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
Secret Story
Há 2h e 35min
5
Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie
Novelas
17 nov, 15:06
6
EM DESTAQUE
A ACONTECER
Após uma vida de violência, Paula deseja ao agressor «muita sorte, saúde e uma vida boa»
Dois às 10
Há 34 min
«Se estivesse ficado com ele já estaria num caixão». O namoro de sonho que acabou num pesadelo
Dois às 10
Há 48 min
Violência doméstica: «Estava com o meu filho ao colo e atirou uma faca na nossa direção»
Dois às 10
Há 54 min
Terror na gravidez: Jéssica foi espancada, privada de comida e de ir à casa de banho
Dois às 10
Há 59 min
Grávida, agredida e privada de comida: como Jéssica sobreviveu ao companheiro abusivo
Dois às 10
Há 1h e 10min
O que tem em comum a calçada portuguesa e uma canção? Jorge Loureiro sabe
Dois às 10
Há 1h e 44min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: À frente de todos, Vivi ameaça revelar segredo que pode destruir Maria de Fátima
Novelas
Há 2h e 30min
Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?
Novelas
Há 3h e 19min
Depois da relação com Gyokeres, Inês Aguiar vira página e inicia nova etapa de vida
Novelas
Ontem às 14:11
Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly
Novelas
Ontem às 13:48
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
Ontem às 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:38