Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
A Sentença: «Inteligência empresarial» e «Resgate canino»
Ontem às 14:45
Com João Patrício.
Mais Vistos
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
V+ TVI
Ontem às 19:03
1
«Espero que compreendam»: Nuno Markl toma decisão após sofrer AVC e fãs reagem em massa
Dois às 10
Ontem às 08:44
2
Por esta ninguém esperava: Vera mostra-se a ter encontro especial com ex-concorrente
Secret Story
Ontem às 19:47
3
Noite de tempestade causa estragos na casa de Nuno Markl
Dois às 10
5 nov, 09:10
4
Susana Dias Ramos emociona com partilha pessoal: «Fui eu que escolhi partir...»
V+ TVI
Ontem às 10:59
5
A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo
Secret Story
28 out, 15:53
6
EM DESTAQUE
Morreu Olga Cardoso. Antiga apresentadora não resistiu ao AVC
Dois às 10
Ontem às 12:04
Atriz famosa faz desabafo emocionante sobre os filhos: «De lágrimas nos olhos e coração apertado»
Novelas
Ontem às 11:59
Luís Gonçalves confirma afastamento de Bruno Savate. E os motivos surpreendem
Secret Story
Ontem às 12:54
«Por dentro estou assim»: Ana Guiomar diverte fãs com visual inesperado e recado para cantora famosa
Novelas
Ontem às 10:26
Famoso apresentador destroçado com morte de Olga Cardoso: «Tenho o coração partido»
Dois às 10
Ontem às 12:15
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 4 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:00
Marisa perde-se em lágrimas nos braços de Pedro e este reage: «Preciso de respirar...»
Secret Story
Ontem às 22:26
Marisa de rastos ao ver imagens de Bruna: «É muito triste! Devias ter vergonha da maneira como falas»
Secret Story
Ontem às 22:10
A Protegida: Nuno e Gonçalo lutam até sangrar
A Protegida
Hoje às 00:25
De cortar à faca! Marisa de rastos depois do Especial e uma casa dividida
Secret Story
Ontem às 22:30
Secret Story 9 - Especial - 3 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
A ACONTECER
Mariana - 4 de dezembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra - 4 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:00
Virgílio fica incrédulo com herança de Benedita: «Isto é alguma brincadeira?»
A Protegida
Ontem às 23:54
A Protegida: Jorge é levado pela polícia
A Protegida
Ontem às 23:53
A Protegida: Nuno e Gonçalo lutam e acabam a sangrar
A Protegida
Ontem às 23:52
A Protegida: Gonçalo e Nuno entram em despique
A Protegida
Ontem às 23:51
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Maria de Fátima têm uma grave discussão e o passado fica exposto
Novelas
Ontem às 11:00
Vem aí em «A Protegida»: Grupo de mães desesperadas pede grande favor a Óscar
Novelas
Ontem às 10:50
De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»
Novelas
Ontem às 09:33
Cristina Ferreira deixa desabafo poderoso nas redes sociais e Rita Pereira reage: «Quando dizes a verdade...»
Novelas
Ontem às 11:48
Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»
Novelas
Ontem às 10:57
Vem aí em «Terra Forte»: Armando tem interesse em Vivi?
Novelas
Ontem às 09:00