A Sentença - "Intervenção ética" e "Cortesia experimental"
Ontem às 14:40
Com João Patrício.
Mais Vistos
Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia
Dois às 10
20 nov, 16:18
1
Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços
Dois às 10
3 jul, 10:10
2
01:25
Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»
Secret Story
Há 2h e 28min
3
Quer perder peso na menopausa? Estes são os 3 alimentos que deve cortar já
Novelas
20 nov, 09:28
4
«O sítio mais feliz do mundo» não é a Disneyland, dizem jornalistas americanos. Está em Portugal
V+ TVI
20 nov, 14:52
5
Perder peso
24 jun, 16:14
6
EM DESTAQUE
Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»
Novelas
Ontem às 11:44
Ela foi um ícone de beleza nos anos 90 e hoje ajuda a transformar a vida de outras pessoas
V+ TVI
Ontem às 16:35
Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»
Dois às 10
Ontem às 13:00
Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»
Secret Story
Ontem às 16:31
«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante
Novelas
Ontem às 16:02
Quase de regresso! Maria Botelho Moniz revela como se está a preparar para a 1ª Companhia
Secret Story
Ontem às 14:53
TVI PLAYER
Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»
Secret Story
Há 2h e 28min
Leandro e Liliana têm discussão: «Estás incomodada? Ala que se faz tarde, já vais tarde!»
Secret Story
Há 1h e 48min
Secret Story 9 - Extra - 20 de novembro de 2025
Secret Story
20 nov, 23:55
Pedro rouba beijo a Marisa à descarada: «Andas a testar, andas a viver no limite»
Secret Story
Há 44 min
Última hora: Fábio pede Liliana em namoro. Será que o pedido foi aceite?
Secret Story
Ontem às 22:16
Secret Story - Extra - 21 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A ACONTECER
Diário da Manhã - 22 de novembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 22 de novembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story - Extra - 21 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Rancorosa, Laura quer acabar com Óscar
A Protegida
Ontem às 23:55
A Protegida: Fracisco fala com alguém suspeito
A Protegida
Ontem às 23:54
A Protegida: Afinal, JD esqueceu-se de tudo sobre o passado
A Protegida
Ontem às 23:53
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
20 nov, 08:54
Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?
Novelas
20 nov, 10:04
Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho
Novelas
20 nov, 08:51
Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital
Novelas
19 nov, 15:01
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
18 nov, 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
18 nov, 10:38