A Sentença - «Jantar em família» e «Venda de praia»
Ontem às 14:40
Com João Patrício.
Mais Vistos
Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão
Novelas
Ontem às 14:30
1
Madalena Aragão escreve texto comovente a João Neves: «O meu coração está quentinho por ti»
Novelas
2 jun, 16:44
2
Copos baços e riscados na máquina da loiça? Aprenda como mantê-los sempre brilhantes
V+ TVI
22 set, 12:38
3
Apresentador e ex-concorrente de Reality-shows morre num acidente que está a chocar a Internet
Secret Story
Ontem às 12:18
4
Sandra Felgueiras vive romance com um colega da TVI. Saiba quem é
V+ TVI
Ontem às 10:24
5
Jéssica Antunes foi assaltada no dia do casamento: «Uma pessoa sabia exatamente que a minha mala estava ali»
Dois às 10
Há 59 min
6
EM DESTAQUE
Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público
Dois às 10
Há 29 min
Jéssica Antunes foi assaltada no dia do casamento: «Uma pessoa sabia exatamente que a minha mala estava ali»
Dois às 10
Há 59 min
Dois às 10
Há 59 min
«Paulo, parece que foi pintado...»: Fãs em delírio com a sensualidade de Paulo Pires em momento especial
Novelas
Ontem às 15:44
Dias depois de perder o segundo filho, Cláudia Nayara enfrenta novo desgosto
V+ TVI
Ontem às 15:19
Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»
Novelas
Ontem às 15:16
Cristina Ferreira não abdica deste hábito que já se tornou uma necessidade: «Faz viver mais e melhor»
Dois às 10
Ontem às 15:31
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 24 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
A Fazenda: Joel está em apuros e só tem uma solução
A Fazenda
Ontem às 23:30
Secret Story 9 - Especial - 23 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Local onde os empresários portugueses foram enterrados vivos é hoje o quarto de um bebé
Jornal Nacional
Ontem às 22:53
Última hora: Assalto milionário na casa do selecionador nacional Roberto Martínez
Diário da Manhã
Há 34 min
Amante de Tomé Serpa descobre gravações suas sem consentimento e quase é apanhada
O Arquiteto
Ontem às 23:25
A ACONTECER
Autores convidada: Manuela Pimentel
Autores
Hoje às 01:55
Secret Story 9 - Extra - 24 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
A Fazenda: Joel está em apuros e só tem uma solução
A Fazenda
Ontem às 23:32
«Tu és a minha escolha, a minha prioridade, a pessoa com quem quero ficar»
A Protegida
Ontem às 23:30
A Protegida: José Diogo fica eufórico com notícia
A Protegida
Ontem às 23:25
Amante de Tomé Serpa descobre gravações suas sem consentimento e quase é apanhada
O Arquiteto
Ontem às 23:25
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?
Novelas
Ontem às 09:00
Vem aí em «A Protegida»: Cheia de desejo, Laura procura Óscar e beija-o
Novelas
Ontem às 11:01
Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão
Novelas
Ontem às 14:30
Kelly Bailey não abdica: o ritual de beleza que mantém sempre impecável
Novelas
Ontem às 14:56
«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido
Novelas
Ontem às 14:03
Vem aí em «A Fazenda»: Júlia recusa apresentar queixa contra Duarte por violação
Novelas
Ontem às 09:36