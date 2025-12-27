TVI PLAYER
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
A Sentença - «Maquetes de memórias» e «Última espera»
Hoje às 14:25
Com João Patrício.
Filhos de Diogo Jota aparecem em público após a morte do jogador. E o momento não podia ser mais emocionante
Dois às 10
Hoje às 14:58
1
Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços
Dois às 10
3 jul, 10:10
2
Dinheiro em alta: estes são os signos com mais sorte financeira em 2026
V+ TVI
Ontem às 11:55
3
Fomos melhores amigos durante 15 anos, mas tive de deixar de falar com ele: «E esta foi a razão»
V+ TVI
Ontem às 15:34
4
Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado
Secret Story
Ontem às 15:21
5
01:41
Marisa deixa Inês em choque com boca sobre Pedro: «Amanhã já vai cheirar presencialmente»
Secret Story
Hoje às 15:13
6
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas
Secret Story
Ontem às 13:06
Maria Sampaio sobre o fim do casamento: «Nunca achei que fosse capaz de fazer o que fez comigo»
Dois às 10
Ontem às 15:25
Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo
Novelas
Ontem às 11:03
Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'
Dois às 10
Ontem às 09:13
Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores
Dois às 10
Ontem às 12:50
Casais famosos portugueses que se separaram em 2025
V+ TVI
Ontem às 10:35
Inédito. Liliana intrigada sobre a ida de Zé à Gala Final: «Será que o meu ex namorado vai lá estar?»
Secret Story
Há 1h e 18min
A Protegida: Mariana e JD reencontram-se
A Protegida
Ontem às 23:05
Secret Story - Especial - 26 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Imagens exclusivas! Pedro e Liliana “passam-se” no intervalo: «O Zezinho está lá fora e tu não quiseste saber»
Secret Story
Há 1h e 48min
Marisa compara Leandro a Catarina Miranda e a conversa dá para o torto
Secret Story
Hoje às 12:00
Terra Forte: Sammy e Maria de Fátima fazem as pazes
Terra Forte
25 dez, 22:05
A Sentença - «Maquetes de memórias» e «Última espera»
A Sentença
Hoje às 14:25
TVI Jornal - 27 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Ganha Já - 27 de dezembro de 2025
Ganha Já
Hoje às 12:15
Em Família - 27 de dezembro de 2025
Em Família
Hoje às 09:05
Diário da Manhã - 27 de dezembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 27 de dezembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo
Novelas
Ontem às 11:03
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy vive tormento às mãos de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:40
«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial
Novelas
Ontem às 12:47
«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante
Novelas
Ontem às 10:24
“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal
Novelas
Ontem às 09:53
Vem aí em «A Protegida»: Mariana enfrenta Hector e age contra a sua vontade
Novelas
Ontem às 10:02