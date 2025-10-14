TVI PLAYER
A Sentença - «Menu de saída» e «Cidadania reprovada»
Ontem às 14:45
Com João Patrício.
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente
Secret Story
Ontem às 20:02
1
Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados
Dois às 10
13 out, 16:00
2
Os peixes portugueses mais saudáveis e os 7 que deve evitar
21 jan, 11:16
3
Diga adeus aos bichos-da-prata nos móveis. É só isto que tem de fazer
Dois às 10
13 out, 16:30
4
Chegou ao Pingo Doce o cabide para secar roupa que todos precisávamos
Dois às 10
13 out, 10:30
5
O meu noivo ficou paraplégico na despedida de solteiro: "Chorei até me doer o corpo"
V+ TVI
10 out, 09:35
6
Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece
Secret Story
Ontem às 17:16
Sofia Aparício perdeu trabalho por seguir na flotilha humanitária: «Não me arrependo»
Dois às 10
Ontem às 12:37
Bárbara Norton de Matos é assaltada à porta de casa
Novelas
Ontem às 16:48
Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta
Novelas
Ontem às 09:32
«Ele sabia o meu segredo»: Lídia revela toda a verdade sobre a relação com Dylan fora do «Secret Story»
Dois às 10
Ontem às 14:24
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana
Secret Story
Ontem às 17:43
TVI PLAYER
Segundos depois destas imagens, o Hamas executou oito "colaboradores" de Israel
Ontem às 20:25
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 22:47
«Já fui stripper». Liliana revela passado e deixa Fábio em choque
Secret Story
Ontem às 17:37
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:30
A Protegida - A Protegida: Gesto de Hector assusta Mariana - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 00:20
Tensão! Inês esclarece tudo com Vera: «Esse tipo de conversa não pode existir»
Secret Story
Há 2h e 5min
A loja de roupa barata onde Dolores Aveiro adora fazer compras. Existem várias em Portugal
Dois às 10
Há 27 min
Cristina Ferreira sobre Catarina Miranda: «É uma pessoa completamente diferente da que nós conhecemos»
Dois às 10
Há 32 min
Cristina Ferreira sobre Catarina Miranda: «Acho que o Afonso a veio acalmar»
Dois às 10
Há 32 min
Cinha Jardim revela conversa de bastidores com Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Está tudo feito»
Dois às 10
Há 33 min
Bruna Gomes e Bernardo Sousa preparam-se para a chegada de filhos
Dois às 10
Há 36 min
Zé, ex-noivo de Liliana, volta a sorrir depois do fim do noivado com a concorrente do «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 43 min
Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga
Novelas
Ontem às 09:00
«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?
Novelas
Ontem às 12:03
Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»
Novelas
Ontem às 09:41
“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey
Novelas
Ontem às 10:44
«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável
Novelas
Ontem às 11:28
Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca
Novelas
13 out, 09:30