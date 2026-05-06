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A Sentença - «Mudança de planos» e «Vigilância contaminada»

Ontem às 14:30
A Sentença - «Mudança de planos» e «Vigilância contaminada» - TVI

Com João Patrício.

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