A Sentença - "Nada é para sempre" e "Venda surpresa"
Ontem às 14:40
Com João Patrício.
Mais Vistos
O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado no carro de um cantor famoso.
V+ TVI
Há 1h e 8min
1
Poucos conhecem o verdadeiro paraíso português. Esta praia promete areias brancas e piscinas flutuantes
V+ TVI
Ontem às 10:47
2
Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?
Dois às 10
16 set, 17:00
3
Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui
Secret Story
Há 1h e 8min
4
01:48
Exclusivo: Cristina Ferreira explica ausência de Vera da casa do Secret Story
Secret Story
Ontem às 21:52
5
Este é o truque para remover a gordura do exaustor sem esfregar. São menos de 5 minutos
V+ TVI
16 set, 12:56
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui
Secret Story
Há 1h e 8min
Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida
Novelas
Há 2h e 2min
Os botões metálicos das calças de ganga têm um propósito que quase ninguém conhece
Dois às 10
Ontem às 17:00
Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»
Novelas
Há 1h e 18min
Drama no Secret Story: Zé assiste em direto a imagens polémicas da noiva Liliana com Fábio
Secret Story
Ontem às 21:33
A minha mulher é 15 anos mais velha e por ela abdiquei do sonho da minha vida
V+ TVI
Ontem às 09:22
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 17 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:00
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
Dois às 10
Ontem às 12:09
Após momento de proximidade com Fábio, Liliana quebra o silêncio e envia mensagem ao noivo
Secret Story
Ontem às 22:46
Secret Story 9 - Especial - 17 de setembro de 2025
Secret Story
16 set, 21:45
Secret Story - Extra - 17 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Dois às 10 - Afonso Leitão assume sentimentos por Catarina Miranda
Dois às 10
Ontem às 09:50
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Tanya revela planos de ser mãe com Isa: «Quero adotar»
Dois às 10
Há 23 min
Tanya recebe declaração de amor da esposa: «Somos duas almas que não se envergonham do amor que as une»
Dois às 10
Há 24 min
Tanya é surpreendida com carta de amor da esposa: «É extraordinário ter uma mulher como ela ao meu lado»
Dois às 10
Há 25 min
Tanya desaba em lágrimas ao falar de Iran Costa: «Soube antes de toda a gente»
Dois às 10
Há 38 min
Secret Story - Extra - 17 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Anita implora a Mónica: «Tu gostas do meu filho. Por favor, salva-o»
A Protegida
Ontem às 23:30
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: No dia do casamento, Talu tenta matar Lukenia?
Novelas
Ontem às 10:28
Vem aí em «A Protegida»: Gina é roubada e nem imagina por quem
Novelas
Ontem às 10:57
Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»
Novelas
Ontem às 10:12
Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»
Novelas
Ontem às 09:45
Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida
Novelas
Ontem às 09:34
Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?
Novelas
Ontem às 08:33