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A Sentença - «No calor do momento» e «Reforma atropelada»

Ontem às 14:30
A Sentença - «No calor do momento» e «Reforma atropelada» - TVI

Com João Patrício.

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