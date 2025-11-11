TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
A Sentença - "O último pedido" e "Casa ocupada"
Ontem às 14:45
Com João Patrício.
Mais Vistos
De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»
Novelas
10 nov, 12:26
1
«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações
Novelas
21 jul, 15:18
2
01:00
Última hora: Após provocação de Cristina Ferreira, Voz anuncia entrada muito especial na casa
Secret Story
Ontem às 22:35
3
Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!
Secret Story
Há 2h e 29min
4
Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação
Secret Story
10 nov, 12:51
5
Traições de Liliana Filipa vêm a público pela voz de outro ex-concorrente, após escândalo com Daniel Gregório
V+ TVI
Ontem às 16:12
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!
Secret Story
Há 2h e 29min
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz
Novelas
Há 1h e 53min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás
Novelas
Há 2h e 15min
Aos 86 anos, Maria Adelaide comove todos: «O meu marido e o meu pai morreram os dois na mesma semana»
Dois às 10
Há 1h e 44min
Quitéria desabafa sobre a filha: «Nunca me chamou de mãe, foi uma infelicidade que tivemos»
Dois às 10
Há 2h e 4min
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 11 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
Secret Story
Há 1h e 17min
A Protegida: Segredo de Mariana e JD é descoberto
A Protegida
Ontem às 23:10
Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»
Secret Story
Há 1h e 46min
Carro atropela mota em pleno trânsito da Ponte 25 de Abril
TVI Jornal
Ontem às 13:36
Secret Story - Especial - 11 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Cristina Ferreira é «substituída» em direto: «A Cristina já vem, foi dar um recado»
Dois às 10
Há 46 min
O convidado de apenas 7 anos que encantou Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 51 min
O elogio que marcou a manhã - Em direto, Cristina Ferreira afirma: «És uma miúda incrível!»
Dois às 10
Há 53 min
A irmã que é a «segunda mãe»: Luana tem uma ligação única com o irmão que tem 100% de incapacidade
Dois às 10
Há 54 min
Mãe de Marisa Susana comenta confronto da filha com concorrente: «Nunca pensei que ela fosse ficar amiga dele»
Dois às 10
Há 1h e 7min
Amiga de Marisa Susana afirma: «Ela ainda tem o sonho de se casar!»
Dois às 10
Há 1h e 7min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu
Novelas
Há 3h e 37min
Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio
Novelas
Há 2h e 39min
Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas. Mas o que está a chamar à atenção é o anel
Novelas
Ontem às 15:37
“Não vai melhorar, só tende a piorar”: Atriz famosa vive fase assustadora contra problema de saúde da mãe
Novelas
Ontem às 16:12
É uma das jovens atrizes mais bonitas e talentosas de Portugal. E, está a deixar o público rendido
Novelas
Ontem às 17:23
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás
Novelas
Há 2h e 15min