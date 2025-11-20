TVI PLAYER
A Sentença: «Partida em espera» e «Roubo insólito»
Ontem às 14:40
Com João Patrício.
«Tinha de acontecer»: Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada
Novelas
Ontem às 16:05
1
Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido
Novelas
18 set, 10:24
2
«O sítio mais feliz do mundo» não é a Disneyland, dizem jornalistas americanos. Está em Portugal
V+ TVI
Ontem às 14:52
3
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento
Secret Story
Ontem às 10:37
4
Há novas informações sobre o estado de saúde de Nuno Markl. E, Inês Aires Pereira deixa-lhe mensagem emocionante
Novelas
Há 3h e 28min
5
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa
Secret Story
Ontem às 10:03
6
Partilha de Nuno Markl no dia em que sofreu AVC mostra como a vida pode mudar num instante
V+ TVI
Há 2h e 47min
Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir
Secret Story
Ontem às 18:03
Onda de apoio a Nuno Markl, que sofreu AVC, não para. Apresentadora da TVI deixa mensagem de força
Dois às 10
Há 3h e 37min
Vem aí em «A Protegida»: Carlota já está crescida e quer saber a verdade sobre o pai
Novelas
Há 3h e 15min
Revelação bombástica: Ana Duarte, ex-Big Brother, voltou para o ex-companheiro
Secret Story
Ontem às 17:21
Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia
Dois às 10
Ontem às 16:18
Secret Story 9 - Extra - 20 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Mariana e Laura vende a fábrica a pessoa impensável
A Protegida
Ontem às 23:15
Liliana furiosa com as compras do líder Pedro: e a reação deixa a casa a rir à gargalhada
Secret Story
Há 1h e 39min
Pedro e Marisa mais unidos do que nunca: «És a minha vida, amo-te»
Secret Story
Ontem às 23:15
Secret Story 9 - Especial - 20 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Terra Forte: Rosinha leva Marcus para a casa de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 22:10
«Tenho dois filhos»: Cátia perdeu um bebé e está grávida novamente aos 23 anos
Dois às 10
Há 9 min
«Tenho de levar uma injeção para o meu filho falecer»: o dia devastador em que Carla fez 22 anos
Dois às 10
Há 34 min
«Como se fosse um parto normal»: Cátia perdeu o bebé no dia em que fez 22 anos
Dois às 10
Há 42 min
«Insuportável» e «não vai aguentar isto»: Comentadores do «Secret Story 9» não deixam nada por dizer
Dois às 10
Há 1h e 36min
O comentário certeiro de Cláudio Ramos que deixou Marcelo Palma sem reação
Dois às 10
Há 2h e 0min
Cláudio Ramos interrompe programa para deixar mensagem de esperança a Nuno Markl: «Esperemos que não passe de um susto»
Dois às 10
Há 2h e 11min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
Ontem às 08:54
Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?
Novelas
Ontem às 10:04
Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho
Novelas
Ontem às 08:51
Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital
Novelas
19 nov, 15:01
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
18 nov, 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
18 nov, 10:38