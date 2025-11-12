TVI PLAYER
A Sentença: «Passado reaberto» e «Identidade negada»
Ontem às 14:45
Com João Patrício.
Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente
V+ TVI
Ontem às 11:43
1
04:50
Perdeu as duas pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta desta está a emocioar
Dois às 10
Hoje às 12:06
2
Diamantino perdeu as pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta está a comover o País
Dois às 10
Há 3h e 50min
3
Aos 80 anos, Quitéria fala sobre namoro com o marido: «Os beijos agora não prestam para nada»
Dois às 10
Ontem às 12:15
4
As recordações das histórias de amor de Quitéria, que aos 80 anos conquistou Cristina Ferreira
Dois às 10
Hoje às 08:42
5
«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez
Dois às 10
Hoje às 09:17
6
Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»
Secret Story
Ontem às 19:06
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar
Secret Story
Ontem às 17:42
Vem aí em «Terra Forte»: Está a chegar uma grande tempestade, que pode levar tudo à frente
Novelas
Hoje às 10:36
Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»
Novelas
Hoje às 10:16
Já não vai haver casamento. Gonçalo Quinaz revela que famoso casal está prestes a anunciar fim do noivado
Dois às 10
Hoje às 11:07
Perdeu as duas pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta desta está a emocioar
Dois às 10
Hoje às 12:06
Dois às 10
Hoje às 12:06
Casal de idosos encontrado morto em casa. Foi apanhado pela "subida repentina da água durante a madrugada"
Novo Dia
Hoje às 11:35
Incêndio obriga à evacuação de prédio de cinco andares em Lisboa
TVI Jornal
Há 2h e 4min
Secret Story 9 - Extra - 12 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A notícia de última hora dada por Cristina Ferreira: «Terão morrido afogados»
Dois às 10
Hoje às 12:43
Dois às 10
Hoje às 12:43
A Protegida: Laura faz o impensável ao descobrir toda a verdade sobre Jorge
A Protegida
Ontem às 23:15
Ágata prepara-se para ser avó. Filho da cantora já sabe o sexo do bebé
Dois às 10
Há 2h e 7min
TVI - Em cima da hora - 13 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 55min
TVI Jornal - 13 de novembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 57min
A notícia de última hora dada por Cristina Ferreira: «Terão morrido afogados»
Dois às 10
Hoje às 12:43
Imagens inéditas. Idosos são encontrados mortos dentro de casa inundada: «Terão morrido afogados»
Dois às 10
Hoje às 12:21
Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Terão morrido afogados»
Dois às 10
Hoje às 12:12
Vem aí em «Terra Forte»: Investigação de Sammy pode ficar comprometida?
Novelas
Hoje às 09:23
Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?
Novelas
Hoje às 09:54
«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso
Novelas
Ontem às 14:38
«Podia ter sido pior»: Marta Melro confessa episódio surreal e deixa todos de boca aberta
Novelas
Hoje às 10:12
Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»
Novelas
Hoje às 10:16
Vem aí em «Terra Forte»: Vida de Armando é marcada por uma grande tragédia familiar
Novelas
Hoje às 08:54