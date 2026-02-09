Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Sentença - «Prémio imaginário» e «Turista sem querer»

Ontem às 14:40
A Sentença - «Prémio imaginário» e «Turista sem querer» - TVI

Com João Patrício.

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
Ontem às 16:21
1

Que pai babado! José Carlos Pereira mostra momento único com os filhos

Festa é Festa
17 abr 2023, 10:24
2

Instrutor Marques mostra imagem rara da família. Conheça os pilares do militar

1ª Companhia
Há 2h e 38min
3

Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?

1ª Companhia
19 jan, 12:54
4

O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada

1ª Companhia
Há 3h e 43min
5

Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

1ª Companhia
1 fev, 20:17
6
1ª Companhia adere a “trend” mais viral do momento. E as fotos dos militares são um autêntico fenómeno

1ª Companhia
Há 1h e 33min

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família

Dois às 10
Há 2h e 3min

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara perde a paciência com São enquanto Cris levanta novas suspeitas

Novelas
Há 2h e 53min

Instrutor Marques lidera treino de madrugada em tronco nu. Os comentários dos recrutas são hilariantes

1ª Companhia
Ontem às 22:17

Falhas de eletricidade? Esta estação portátil alimenta vários dispositivos em simultâneo

V+ TVI
Ontem às 15:27

Em luto pela morte do pai, Pedro Crispim encontra conforto em amigos da TVI: «Aqui ninguém larga a mão de ninguém»

Dois às 10
Há 3h e 36min

Amor à Prova: Ciúmes consomem Sara em momento crítico

Amor à Prova
Ontem às 22:45

Hilariante. Filipe Delgado protagoniza mais um momento de chorar de rir com o Instrutor Andrade

1ª Companhia
Há 2h e 5min

Terra Forte: Desesperada, Maria de Fátima é obrigada a pedir ajuda

Terra Forte
Ontem às 23:05

1ª Companhia - Extra - 10 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 01:05

Amor à Prova - Surge um grande problema que deixa o transplante de Nico em risco

Amor à Prova
6 fev, 21:50

1ª Companhia - Especial - 9 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:55
“A Sentença” faz história com 1000 casos resolvidos… e o público pode assistir ao vivo

Há 1h e 1min

Últimos minutos de entrevista marcam momento emotivo com Cristina Ferreira e convidado

Dois às 10
Há 1h e 10min

Emocionado, Artur recorda acidente quase fatal do enteado: “Ninguém esperava o Miguel estar aqui”

Dois às 10
Há 1h e 23min

Aos 24 anos, Miguel sofreu uma aparatoso acidente de mota

Dois às 10
Há 1h e 30min

Em direto, um dos rostos mais conhecidos da TVI recebe homenagem

Dois às 10
Há 1h e 42min

Que cuidados devemos ter com os animais durante uma tempestade? Veterinária explica

Dois às 10
Há 2h e 39min
Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Novelas
8 fev, 11:03

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Novelas
8 fev, 09:20

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Novelas
Ontem às 16:11

Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

Novelas
Ontem às 14:52

Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado

Novelas
Ontem às 11:30