A Sentença - "Processo desarquivado" e "Cicatrizes digitais"
Ontem às 14:40
Com João Patrício.
Menino de 2 anos morre em casa e é deixado no sofá durante um dia inteiro. Pais são irmãos
V+ TVI
Há 1h e 21min
1
Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»
Dois às 10
Hoje às 08:58
2
Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos
Novelas
1 set, 13:23
3
Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços
Dois às 10
3 jul, 10:10
4
Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea
Novelas
26 ago, 14:18
5
01:26
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
Big Brother
Hoje às 08:18
6
Cláudio Ramos faz viagem no tempo e a diferença é abismal
Big Brother
Há 3h e 52min
Nunca é tarde. Aos 81 anos, Carlos Areia cumpre um grande desejo: «Foi assustador...»
Novelas
Há 3h e 42min
Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»
Novelas
Há 3h e 45min
«Só Deus basta»: influencer e modelo despede-se das redes sociais para se tornar padre
V+ TVI
Há 3h e 20min
Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto
Big Brother
Hoje às 11:02
Após três perdas gestacionais, Ana Soares e Ruben Silvestre vivem nova gravidez com medo: «Todas as idas à casa de banho...»
Dois às 10
Há 3h e 24min
TVI PLAYER
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
Big Brother
Hoje às 08:18
A Protegida: Há uma coisa que ainda ninguém sabe sobre o acidente de Teresa
A Protegida
Ontem às 23:30
Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»
Dois às 10
Ontem às 12:50
Big Brother - Extra - 2 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:15
Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram
Big Brother
Ontem às 17:07
Cristina Ferreira incrédula com vídeo de casal embriagado a agredir motorista TVDE
Dois às 10
Há 2h e 51min
Cristina Ferreira incrédula com vídeo de casal embriagado a agredir motorista TVDE
Dois às 10
Há 2h e 51min
Exclusivo: vídeo mostra casal a agredir motorista TVDE em Portugal
Dois às 10
Há 2h e 52min
«Dois às 10» contactou centro de saúde onde bebé de 11 meses morreu à porta. Esta foi a resposta recebida
Dois às 10
Há 3h e 3min
Aos 10 anos, Leonor enfrentou a leucemia… e a reação cruel dos colegas
Dois às 10
Há 3h e 20min
Leonor recorda diagnóstico de leucemia aos dez anos: «Fiquei muito assustada quando vi os meninos carecas»
Dois às 10
Há 3h e 38min
Aos 10 anos, Leonor lutou contra um cancro... mas perdeu 12 amigos para mesma doença
Dois às 10
Há 3h e 50min
Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda
Novelas
Hoje às 08:56
Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher
Novelas
Hoje às 10:03
Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo
Novelas
Hoje às 09:36
A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente
Novelas
Hoje às 10:17
Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»
Novelas
Há 3h e 33min
Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?
Novelas
Hoje às 10:34