A Sentença: «Reconhecimento de afeto» e «Um batimento, duas vidas»

Ontem às 14:45
A Sentença: «Reconhecimento de afeto» e «Um batimento, duas vidas» - TVI

Com João Patrício.

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

Novelas
Ontem às 14:52
Em tempos de tempestade, Sara Barradas revela o seu gosto mais polémico

Novelas
15 nov 2025, 16:05
Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado

Dois às 10
4 jan, 22:25
Ruy de Carvalho

Dois às 10
29 dez 2025, 14:17
Furiosa após entrevista de Inês, Vera revela tudo o que manteve em segredo sobre a relação das duas

1ª Companhia
Ontem às 22:06
«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar

Novelas
4 jan, 16:58
Estreia «Amor à Prova»: Alice e Tomás descobrem que o filho tem leucemia

Novelas
Ontem às 22:14

Fora do «Secret Story», Inês mostra-se insatisfeita com o que descobriu sobre Vera

Dois às 10
Ontem às 14:50

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vão ser pais (pela terceira vez)

Novelas
Ontem às 15:30

«Ela contou-me logo...»: Zé Lopes quebra silêncio sobre morte do irmão de Merche Romero. Óscar Romero tinha 52 anos

V+ TVI
Ontem às 09:49

O inesperado aconteceu. Marisa e Pedro Jorge relatam mudança abrupta na vida pessoal

1ª Companhia
Ontem às 13:49

Kina ameaça desistir da Primeira Companhia: «Vou para minha casa»

1ª Companhia
Hoje às 00:19

Kina acordou implacável: «Eu quero uma coisa, quero. Não quero, vou-me embora»

1ª Companhia
Há 1h e 26min

Em lágrimas. Sara sente falta de alguns dos seus bens e acaba por chorar nos braços de Andrea

1ª Companhia
Há 1h e 35min

Comandante José Moutinho faz discurso sobre vida de Sara Santos: «É um exemplo»

1ª Companhia
Há 25 min

Terra Forte - Terra Forte: Cobra quer ficar com tudo o que é de Maria de Fátima - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Ontem às 23:20

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Hoje às 02:41
Mariana - 6 de dezembro de 2026

Mariana
Hoje às 02:00

1ª Companhia - Extra - 5 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:35

Vivi garante sobre Marcus e Glória: «Não vão ficar juntos à minha custa»

Terra Forte
Ontem às 23:05

Terra Forte: Sammy assume não querer desistir de Flor… e quem não deve, ouve

Terra Forte
Ontem às 23:04

Terra Forte: Cobra planeia com Caio roubar todo o dinheiro de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:03

Vivi não resiste a espiar os filhos em casa de Armando…, mas é surpreendida por outro membro da família

Terra Forte
Ontem às 23:02
Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»

Amor à Prova
Ontem às 22:07

Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage

Novelas
Ontem às 08:56

Estreia «Amor à Prova»: Cris é o culpado do acidente de Nico?

Novelas
Ontem às 21:45

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

Novelas
Ontem às 11:06

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Novelas
Ontem às 14:31

Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido

Novelas
Ontem às 12:26