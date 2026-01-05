TVI PLAYER
A Sentença: «Reconhecimento de afeto» e «Um batimento, duas vidas»
Ontem às 14:45
Com João Patrício.
Mais Vistos
«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo
Novelas
Ontem às 14:52
1
Em tempos de tempestade, Sara Barradas revela o seu gosto mais polémico
Novelas
15 nov 2025, 16:05
2
Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado
Dois às 10
4 jan, 22:25
3
Ruy de Carvalho
Dois às 10
29 dez 2025, 14:17
4
Furiosa após entrevista de Inês, Vera revela tudo o que manteve em segredo sobre a relação das duas
1ª Companhia
Ontem às 22:06
5
«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar
Novelas
4 jan, 16:58
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Estreia «Amor à Prova»: Alice e Tomás descobrem que o filho tem leucemia
Novelas
Ontem às 22:14
Fora do «Secret Story», Inês mostra-se insatisfeita com o que descobriu sobre Vera
Dois às 10
Ontem às 14:50
Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vão ser pais (pela terceira vez)
Novelas
Ontem às 15:30
«Ela contou-me logo...»: Zé Lopes quebra silêncio sobre morte do irmão de Merche Romero. Óscar Romero tinha 52 anos
V+ TVI
Ontem às 09:49
O inesperado aconteceu. Marisa e Pedro Jorge relatam mudança abrupta na vida pessoal
1ª Companhia
Ontem às 13:49
«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo
Novelas
Ontem às 14:52
Kina ameaça desistir da Primeira Companhia: «Vou para minha casa»
1ª Companhia
Hoje às 00:19
Kina acordou implacável: «Eu quero uma coisa, quero. Não quero, vou-me embora»
1ª Companhia
Há 1h e 26min
Em lágrimas. Sara sente falta de alguns dos seus bens e acaba por chorar nos braços de Andrea
1ª Companhia
Há 1h e 35min
Comandante José Moutinho faz discurso sobre vida de Sara Santos: «É um exemplo»
1ª Companhia
Há 25 min
Terra Forte - Terra Forte: Cobra quer ficar com tudo o que é de Maria de Fátima - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Ontem às 23:20
1ª Companhia - Veja o episódio aqui
1ª Companhia
Hoje às 02:41
A ACONTECER
Mariana - 6 de dezembro de 2026
Mariana
Hoje às 02:00
1ª Companhia - Extra - 5 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:35
Vivi garante sobre Marcus e Glória: «Não vão ficar juntos à minha custa»
Terra Forte
Ontem às 23:05
Terra Forte: Sammy assume não querer desistir de Flor… e quem não deve, ouve
Terra Forte
Ontem às 23:04
Terra Forte: Cobra planeia com Caio roubar todo o dinheiro de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:03
Vivi não resiste a espiar os filhos em casa de Armando…, mas é surpreendida por outro membro da família
Terra Forte
Ontem às 23:02
NOVELAS
Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»
Amor à Prova
Ontem às 22:07
Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage
Novelas
Ontem às 08:56
Estreia «Amor à Prova»: Cris é o culpado do acidente de Nico?
Novelas
Ontem às 21:45
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho
Novelas
Ontem às 11:06
«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo
Novelas
Ontem às 14:31
Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido
Novelas
Ontem às 12:26