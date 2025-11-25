TVI PLAYER
A Sentença: «Sofrimento precoce» e «Morte inventada»
Ontem às 14:45
Com João Patrício.
03:10
Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
Secret Story
Ontem às 22:15
1
Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família
V+ TVI
Ontem às 15:12
2
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida
Dois às 10
Há 1h e 0min
3
Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»
Dois às 10
Há 1h e 55min
4
As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados
Secret Story
Há 1h e 55min
5
«Abandonei a minha filha aos 16 anos»: quase duas décadas depois, recebi a mensagem que mudou tudo
V+ TVI
Ontem às 11:12
6
Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque
Secret Story
Ontem às 22:06
No hospital, Nuno Markl faz a declaração de amor mais especial: «Comove-me muito pensar que...»
Dois às 10
Há 2h e 45min
Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem
Novelas
Há 2h e 47min
De férias, Maria Botelho Moniz ruma a um dos destinos mais luxuosos do mundo em ótima companhia
Secret Story
Ontem às 18:10
O país rendeu-se a ela no início dos anos 2000. Mais de duas décadas depois, prova que a beleza não tem idade
V+ TVI
Ontem às 17:31
Menino de 10 anos sobrevive perante o horror da morte do pai e do irmão num acidente de carro
Dois às 10
Há 2h e 59min
Secret Story 9 - Extra - 26 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Secret Story 9 - Especial - 25 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:15
A Protegida: Gina tem um filho bebé e o pai é...
A Protegida
Ontem às 23:45
Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
Secret Story
Ontem às 22:15
Foi isto que Bruno sussurrou ao ouvido de Dylan no meio da desistência
Secret Story
Há 41 min
Por decisão da Voz, Marisa é obrigada a tomar uma posição na casa
Secret Story
24 nov, 09:40
Carlos Moedas abre o coração: «Lembro-me de os meus pais não terem dinheiro para me comprar uma bicicleta»
Dois às 10
Há 16 min
O lado que poucos conhecem de Carlos Moedas. É este o pai por trás do presidente: «Tenho a localização no telefone»
Dois às 10
Há 24 min
É isto que Cláudio Ramos compra todos os anos na Wonderland Lisboa: «Ao fim da tarde, vou lá sempre»
Dois às 10
Há 49 min
Este ano, o Wonderland Lisboa estará como nunca o viu: «São 12 mil metros quadrados»
Dois às 10
Há 52 min
Wonderland Lisboa traz novidades para festejar o 10º aniversário: «Este ano, pela primeira vez…»
Dois às 10
Há 54 min
Ana Duarte recorda fase conturbada: «Eu odiava-me»
Dois às 10
Há 1h e 35min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi perde a única prova que podia denunciar Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 09:38
Vem aí em «A Protegida»: Bomba! Afinal, Nuno não é o pai do filho bebé de Gina
Novelas
Ontem às 11:00
«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida
Novelas
Ontem às 14:34
«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo
Novelas
Ontem às 15:07
Ruy de Carvalho derrete corações com o bisneto. E foi este detalhe que escapou a todos
Novelas
Ontem às 14:26
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi prepara fuga e revela ameaças mortais
Novelas
Ontem às 11:21