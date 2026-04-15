Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Sentença - «Telhados de vidro» e «Fila da discórdia»

Ontem às 14:30
A Sentença - «Telhados de vidro» e «Fila da discórdia» - TVI

Com João Patrício.

Mais Vistos

Provavelmente já o ouviu cantar e não sabe. Tiago soma milhares de visualizações com músicas originais

Secret Story
Ontem às 16:53
1

Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Secret Story
Ontem às 22:37
2
03:01

Eva e Tiago são tema e Diogo mete-se ao barulho, mas leva resposta implacável: «Tu nem à tua namorada foste fiel»

Secret Story
Ontem às 22:48
3

Irreconhecível. Antes de entrar no Secret Story 10, Tiago tinha o cabelo pintado de loiro e com tranças

Secret Story
8 abr, 18:08
4
01:26

De rastos, lavada em lágrimas e sem conseguir falar! Ricardo João desiste e Ana tem reação surpreendente

Secret Story
Ontem às 22:43
5

Após saída inesperada das manhãs, Rui Oliveira tem motivos para celebrar

V+ TVI
Ontem às 15:33
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Em direto, com um ramo gigante de rosas e de joelho no chão: Norberto pede Catarina em namoro e o momento é de invejar

Secret Story
Ontem às 15:28

Este é o truque de Cristina Ferreira para combater o inchaço: «O meu drenante natural»

Dois às 10
Ontem às 16:21

Já a conhecemos há anos, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Kelly Bailey. E vai surpreender

Novelas
Ontem às 15:01

Foi uma das atrizes mais icónicas de sempre. E aos 60 anos está mais sensual do que nunca

Novelas
Ontem às 15:02

«Eu fiquei em pânico»: Zé Lopes revela proposta profissional que o deixou sem dormir

V+ TVI
Ontem às 12:06

Manuel Luís Goucha recorda o pai num momento de partilha raro: «No dia em que morreu...»

Secret Story
Ontem às 16:04

TVI PLAYER

Eva e Tiago são tema e Diogo mete-se ao barulho, mas leva resposta implacável: «Tu nem à tua namorada foste fiel»

Secret Story
Ontem às 22:48

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 20:15

De rastos, lavada em lágrimas e sem conseguir falar! Ricardo João desiste e Ana tem reação surpreendente

Secret Story
Ontem às 22:43

Última Hora. Ricardo João anuncia desistência e, emocionado, confessa: «A minha missão aqui terminou»

Secret Story
Ontem às 22:13

Choque total e pedidos de desculpa sinceros: Ricardo João desiste e deixa todos em lágrimas

Secret Story
Ontem às 22:19

Secret Story - Extra - 15 de abril de 2026

Secret Story
Ontem às 00:05
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte: Marcus e Glória têm documentos falsos e todo o dinheiro dos seguros

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Leumi conta toda a verdade a Sammy sobre Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte- Sammy deixa Leumi encurralado: «Vais-me contar toda a verdade»

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Eis o plano de Flor e António para desmascarar Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: «A Maria de Fátima corre o risco de perder os dois ao mesmo tempo»

Terra Forte
Ontem às 23:53

Amor à Prova: Alice fica em choque ao saber que Amália a tramou

Amor à Prova
Ontem às 23:05
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: David investiga quem é Vera, a mulher que Afonso tanto fala

Novelas
Ontem às 09:59

Vem aí em «Terra Forte»: Conversa secreta é espiada e pode revelar tudo sobre Manuel

Novelas
Ontem às 09:30

Pedro Granger sofre acidente. Saiba o que aconteceu

Novelas
14 abr, 15:59

“A história continua…”: David Carreira levanta suspeitas sobre grande novidade

Novelas
14 abr, 12:22

Inesquecível: Agir partilha palco com a filha pela primeira vez

Novelas
14 abr, 16:25

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz aceita o divórcio, mas quer algo inacreditável

Novelas
Ontem às 08:54