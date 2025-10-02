TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
A Sentença - «Tragédia grega» e «Duas rodas, duas perspetivas»
Ontem às 14:40
Com João Patrício.
Mais Vistos
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
V+ TVI
Ontem às 11:41
1
Alunos fazem pacto de morte em escola de Viseu: mãe evitou tragédia
V+ TVI
Ontem às 16:44
2
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»
V+ TVI
1 out, 16:48
3
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
4
04:59
Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»
Dois às 10
Há 1h e 37min
5
01:25
O gesto de Sandro a imitar Leandro que levou Cristina Ferreira a intervir
Secret Story
Ontem às 22:19
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»
Secret Story
Ontem às 17:26
Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida
Dois às 10
Ontem às 17:00
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
Há 3h e 1min
Cristina Ferreira reage ao polémico discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos nos Globos de Ouro
Dois às 10
Ontem às 16:15
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
Ontem às 16:54
Ana Barbosa conta onde gastou o prémio de 52 mil euros do Big Brother – e o tempo inesperado até o usar
Secret Story
Há 3h e 44min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 3 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
A absolvição de Joana Marques explicada por um advogado
CNN Hoje
Há 1h e 39min
A Protegida: Desorientado, Gonçalo faz um escândalo na fábrica
A Protegida
Ontem às 23:30
"Inocente! Inocente!" O momento em que Joana Marques soube que foi absolvida no processo movido pelos Anjos
CNN Hoje
Há 1h e 36min
Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»
Dois às 10
Ontem às 10:04
Secret Story 9 - Especial - 2 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Depois da absolvição de Joana Marques, Anjos terão de pagar isto à humorista
Dois às 10
Há 4 min
Sara recorda a forma insólita como descobriu que tinha cancro da mama
Dois às 10
Há 18 min
Sara partilha: «Ninguém está à espera de um diagnóstico de cancro da mama aos 32 anos»
Dois às 10
Há 23 min
Cancro da Mama Triplo Negativo: Sara foi diagnosticada em junho deste ano
Dois às 10
Há 29 min
Publicação de Luís Aleluia preocupou o filho. Foi a última antes de decidir por termo à sua vida
Dois às 10
Há 32 min
Filho de Luís Aleluia afirma sentir-se manipulado: «Usam isso para me impedir de fazer o que quero»
Dois às 10
Há 36 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary
Novelas
Há 1h e 17min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
Há 3h e 1min
Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?
Novelas
Ontem às 14:52
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
Ontem às 16:54
«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol
Novelas
Ontem às 16:27
Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada
Novelas
Há 2h e 30min