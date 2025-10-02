Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Sentença - «Tragédia grega» e «Duas rodas, duas perspetivas»

Ontem às 14:40
A Sentença - «Tragédia grega» e «Duas rodas, duas perspetivas» - TVI

Com João Patrício.

Mais Vistos

Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim

V+ TVI
Ontem às 11:41
1

Alunos fazem pacto de morte em escola de Viseu: mãe evitou tragédia

V+ TVI
Ontem às 16:44
2

Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»

V+ TVI
1 out, 16:48
3

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
4
04:59

Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»

Dois às 10
Há 1h e 37min
5
01:25

O gesto de Sandro a imitar Leandro que levou Cristina Ferreira a intervir

Secret Story
Ontem às 22:19
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Secret Story
Ontem às 17:26

Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida

Dois às 10
Ontem às 17:00

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
Há 3h e 1min

Cristina Ferreira reage ao polémico discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos nos Globos de Ouro

Dois às 10
Ontem às 16:15

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
Ontem às 16:54

Ana Barbosa conta onde gastou o prémio de 52 mil euros do Big Brother – e o tempo inesperado até o usar

Secret Story
Há 3h e 44min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 3 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

A absolvição de Joana Marques explicada por um advogado

CNN Hoje
Há 1h e 39min

A Protegida: Desorientado, Gonçalo faz um escândalo na fábrica

A Protegida
Ontem às 23:30

"Inocente! Inocente!" O momento em que Joana Marques soube que foi absolvida no processo movido pelos Anjos

CNN Hoje
Há 1h e 36min

Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»

Dois às 10
Ontem às 10:04

Secret Story 9 - Especial - 2 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Depois da absolvição de Joana Marques, Anjos terão de pagar isto à humorista

Dois às 10
Há 4 min

Sara recorda a forma insólita como descobriu que tinha cancro da mama

Dois às 10
Há 18 min

Sara partilha: «Ninguém está à espera de um diagnóstico de cancro da mama aos 32 anos»

Dois às 10
Há 23 min

Cancro da Mama Triplo Negativo: Sara foi diagnosticada em junho deste ano

Dois às 10
Há 29 min

Publicação de Luís Aleluia preocupou o filho. Foi a última antes de decidir por termo à sua vida

Dois às 10
Há 32 min

Filho de Luís Aleluia afirma sentir-se manipulado: «Usam isso para me impedir de fazer o que quero»

Dois às 10
Há 36 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Novelas
Há 1h e 17min

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
Há 3h e 1min

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Novelas
Ontem às 14:52

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
Ontem às 16:54

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

Novelas
Ontem às 16:27

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Novelas
Há 2h e 30min