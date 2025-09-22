TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
A Sentença - «Treino Suspenso» e «Horta Vigiada»
Ontem às 14:40
Com João Patrício.
Mais Vistos
Almofadas brancas como novas sem utilizar a máquina de lavar. Truque demora 10 minutos
V+ TVI
Ontem às 16:20
1
Casei aos 50 anos e fui mãe aos 51: "A felicidade pode chegar tarde, mas chega inteira"
V+ TVI
Ontem às 10:43
2
O pormenor arrepiante que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, levou à gala da Bola de Ouro
Dois às 10
Há 1h e 22min
3
Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços
Dois às 10
3 jul, 10:10
4
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor»
Secret Story
Ontem às 10:12
5
Especialista avisa: nunca deixe a chave na porta por dentro à noite
Dois às 10
Ontem às 16:00
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Maria Cerqueira Gomes vítima de crime que já atingiu vários famosos
Dois às 10
Há 2h e 5min
«Não tens de te sentir mal...»: Fábio e Liliana têm conversa profunda após as nomeações.
Secret Story
Há 2h e 17min
Filha de dois rostos mais famosos da televisão portuguesa celebra aniversário: «O tempo voa»
Dois às 10
Há 2h e 17min
Vem aí em «A Fazenda»: Júlia recusa apresentar queixa contra Duarte por violação
Novelas
Há 2h e 2min
"Envolvi-me com o meu enteado. Ele tem 27 anos e eu 46"
V+ TVI
Ontem às 15:20
Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’
Secret Story
Ontem às 20:00
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 23 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
Secret Story 9 - Especial - 22 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
A Fazenda: Depois de dar o nó, pode acontecer uma tragédia a Zuri
A Fazenda
Ontem às 23:30
Secret Story 9 - 21 de setembro de 2025
Secret Story
21 set, 21:25
Dois às 10 - A primeira entrevista de Bruno Miguel após ser expulso do «Secret Story»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Fábio recorda Catarina Miranda e defende-a: «Coitada da rapariga»
Secret Story
Há 1h e 10min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Em lágrimas, Ivan, portador de trissomia 21, recorda a sua história
Dois às 10
Há 16 min
Ivan participou no programa da TVI que testou a forma como as pessoas enfrentam o preconceito contra alguém com trissomia 21
Dois às 10
Há 17 min
Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto
Dois às 10
Há 41 min
Aos 89 anos, Maria da Conceição assiste a uma aula com alunos da primária e aprende a escrever o seu nome
Dois às 10
Há 45 min
Primos direitos casam-se: «Eu gostava muito dele e ele de mim»
Dois às 10
Há 58 min
Maria da Conceição estreia-se na televisão aos 89 anos: «Eu nunca pensei»
Dois às 10
Há 1h e 5min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?
Novelas
Há 2h e 38min
Exclusivo «A Protegida»: Laura pede o divórcio a Jorge
Novelas
21 set, 17:44
Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»
Novelas
Ontem às 13:41
Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio
Novelas
20 set, 11:00
Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»
Novelas
Ontem às 14:47
Exclusivo «A Fazenda»: Alba atropela Zuri
Novelas
21 set, 11:02