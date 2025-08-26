TVI PLAYER
A Sentença - "Uma exceção de emergência" e "Pelo cano abaixo"
Ontem às 14:50
Com João Patrício.
Deixe a esfregona de molho nesta mistura durante a noite. De manhã vai ficar espantado com o resultado
Dois às 10
Ontem às 16:00
1
Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»
V+ TVI
Ontem às 14:55
2
O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal
Big Brother
Ontem às 17:20
3
A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído
Big Brother
20 jul, 22:36
4
Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»
Big Brother
Ontem às 17:07
5
«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»
Big Brother
Ontem às 22:28
6
EM DESTAQUE
Luís Gonçalves enviou mensagem a Carolina Braga após ficar solteira. E sabemos o que escreveu
Big Brother
Ontem às 15:58
«Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos»: Em dia de aniversário, Ana Guiomar recebe mensagem de alguém muito especial
Novelas
Ontem às 16:18
Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»
V+ TVI
Ontem às 14:55
Catarina Miranda é apanhada em flagrante e Gonçalo Quinaz não perdoa
Big Brother
25 ago, 17:19
Patrícia Palhares confirma traição de João Palhinha? Eis a partilha que está a dar que falar
V+ TVI
Ontem às 12:36
Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»
Dois às 10
Ontem às 10:58
TVI PLAYER
"Vi umas mensagens e fiquei cego, foi isso que aconteceu". Homem detido por violência doméstica na Madeira pede desculpa publicamente
CNN Prime Time
Ontem às 23:05
Diogo Bordin surge acompanhado na praia por alguém especial
Big Brother
Ontem às 12:26
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário
Big Brother
Ontem às 10:23
Momento Tenso: Ex-namorada reage ao jantar romântico de Catarina Miranda para a Afonso Leitão
Big Brother
Há 1h e 23min
Afonso Leitão agradece o momento romântico a Catarina Miranda. E envolve beijos
Big Brother
Há 1h e 55min
Momento único! Afonso Leitão incrédulo com surpresa de Catarina Miranda: «Estou sem palavras»
Big Brother
Ontem às 22:51
A ACONTECER
Vai receber visitas? Esta é a entrada perfeita para receber a família
As Receitas do Fábio
Há 52 min
Sem ideias do que almoçar na praia? Este wrap de camarão é delicioso e muito fácil de preparar
As Receitas do Fábio
Há 53 min
Big Brother - Extra - 26 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
A Fazenda: Momento arrepiante. Mónica emociona-se com sofrimento de JD
A Protegida
Ontem às 23:35
A Protegida: Teresa enfrenta aborto sozinha enquanto espera na fábrica
A Protegida
Ontem às 23:30
A Protegida: Teresa revela segredo chocante. Jorge traiu-a quando ela tinha apenas 15 anos
A Protegida
Ontem às 23:25
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10