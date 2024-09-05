Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

A Sentença - Veja o episódio aqui

A Sentença
Há 1h e 2min

TVI - Em cima da hora - 14 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 14 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Aconteceu em cidade portuguesa: menina em choque e aos gritos quando passeava o cão e encontrou um jovem assassinado na rua

Dois às 10
Hoje às 12:29

Depois de divulgar que o pai traiu a mãe, Lídia revela se o familiar a contactou após o «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 11:52

Lídia sobre Liliana: «Ela seria criticada de qualquer das formas!»

Dois às 10
Hoje às 11:50

Lídia revela quem mais a enervou dentro da casa: «É boa no poder de argumentação sentada no sofá!»

Dois às 10
Hoje às 11:50

Revelado: Foi assim que Lídia e Dylan se conheceram antes de entrarem no «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 11:47

Sofia Aparício responde a quem questionou os seus motivos: «Não procurei likes...nem mediatismo!»

Dois às 10
Hoje às 11:37

Sofia Aparício sobre Governo: «Houve coisas que foram mais baixas do que estava à espera!»

Dois às 10
Hoje às 11:36

Sofia Aparício temeu pela vida durante flotilha humanitária: «Tive uma mira apontada à cabeça»

Dois às 10
Hoje às 11:24

Sofia Aparício: «Fui atirada contra o chão e o rapaz ao meu lado foi espancado...»

Dois às 10
Hoje às 11:22

Mais Vistos

Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados

Dois às 10
Ontem às 16:00
1

Os peixes portugueses mais saudáveis e os 7 que deve evitar

21 jan, 11:16
2

Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show

Secret Story
Hoje às 13:16
3

Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem

Dois às 10
Ontem às 15:30
4

Batatas

5 set 2024, 13:11
5

Chegou ao Pingo Doce o cabide para secar roupa que todos precisávamos

Dois às 10
Ontem às 10:30
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cantor famoso morre aos 51 anos, depois de uma luta silenciosa contra o cancro do pâncreas

V+ TVI
Há 1h e 38min

Sofia Aparício responde a quem questionou os seus motivos: «Não procurei likes...nem mediatismo!»

Dois às 10
Hoje às 11:37

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Novelas
Hoje às 12:03

Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta

Novelas
Hoje às 09:32

Depois de divulgar que o pai traiu a mãe, Lídia revela se o familiar a contactou depois do «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 11:52

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

Secret Story
Ontem às 16:50

TVI PLAYER

Turista português resgatado seminu de túnel em Istambul. Estava perdido e sem passaporte

TVI Jornal
Hoje às 14:19

Meu Amor - 145.º episódio

Meu Amor
6 ago 2024, 17:02

Morangos com Açúcar - Série IV - Episódio 15

Morangos com Açúcar
6 jan 2023, 06:29
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Sentença - Veja o episódio aqui

A Sentença
Há 1h e 2min

TVI - Em cima da hora - 14 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 14 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Aconteceu em cidade portuguesa: menina em choque e aos gritos quando passeava o cão e encontrou um jovem assassinado na rua

Dois às 10
Hoje às 12:29

Depois de divulgar que o pai traiu a mãe, Lídia revela se o familiar a contactou após o «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 11:52

Lídia sobre Liliana: «Ela seria criticada de qualquer das formas!»

Dois às 10
Hoje às 11:50
Mais

NOVELAS

Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga

Novelas
Hoje às 09:00

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Novelas
Hoje às 12:03

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
Hoje às 09:41

“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey

Novelas
Hoje às 10:44

«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

Novelas
Hoje às 11:28

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

Novelas
Ontem às 09:30