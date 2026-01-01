Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Avô deixa tudo para cuidar do neto Dinis que não anda, não gatinha nem está de pé
Dois às 10
Hoje às 11:44
Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”
Dois às 10
Hoje às 10:40
Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão faz revelação: “Estou na casa dos meus pais”
Dois às 10
Hoje às 10:39
Afonso Leitão faz balanço da sua vida: “Estou a tapar alguns buracos que cavei”
Dois às 10
Hoje às 10:38
Cláudio Ramos elogia atitude de Afonso Leitão com Jéssica Vieira: “Fiquei muito contente”
Dois às 10
Hoje às 10:32
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão reaproxima-se de ex-concorrente: «Encontrámo-nos»
Dois às 10
Há 2h e 25min
Ninguém esperava. Ex-noivo Zé viaja com mulher bem conhecida: e também é uma ex-reality
Big Brother
Há 1h e 7min
Tudo a postos para o bebé. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já estão a viver na nova casa de sonho
Dois às 10
Há 3h e 44min
Filha de Sara Prata prepara-se para enfrentar desafio. A despedida que emocionou a atriz: «Já sinto as lágrimas a querer cair»
Novelas
Hoje às 11:01
A viver um sonho! Vestida de branco, Cristina Ferreira assinala momento único: «Fica gravado»
Big Brother
Há 59 min
TVI PLAYER
Emoção em direto! Guilherme Castelo Branco em lágrimas ao fazer revelação e Isabel Figueira tem gesto impressionante
V+ Fama
Hoje às 11:29
Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”
Dois às 10
Hoje às 10:40
A ACONTECER
Avô deixa tudo para cuidar do neto Dinis que não anda, não gatinha nem está de pé
Dois às 10
Hoje às 11:44
NOVELAS
Vem aí em «A Madrasta: Diana monta uma armadilha a Pedro, às irmãs e amigos dele
Novelas
Hoje às 10:00
Filha de Sara Prata prepara-se para enfrentar desafio. A despedida que emocionou a atriz: «Já sinto as lágrimas a querer cair»
Novelas
Hoje às 11:01
Júlia Palha irreconhecível com novo visual: a cor de cabelo que ninguém esperava
Novelas
Ontem às 10:04
Lembra-se de Camy Ribau, a Dani de «Terra Forte», assim? Fez uma mudança radical de visual e está irreconhecível
Novelas
Hoje às 09:59