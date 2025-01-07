Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Irreconhecível. Eis o impacto de um linfoma diagnosticado aos 23 anos na vida de Gonçalo
Dois às 10
Hoje às 11:41
Luís abandonou a vida que tinha para tratar da mãe: “Não sei quem estava mais doente. Se era ela, se era eu”
Dois às 10
Hoje às 11:13
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Uma morte, uma herança e um galo. Quem terá matado o bilionário de Barcelos? Veja já todos os episódios no TVI Player
Quem Matou o Galo de Barcelos?
13 jul, 09:00
Famosa cara da televisão abandona programa em direto em lágrimas: «Aguentei pelos meus filhos...»
V+ TVI
Há 1h e 26min
Cristina Ferreira mostra a refeição que está a dar que falar: «Almoço, lanche e jantar» de uma só vez
Big Brother
Hoje às 09:57
Alerta burla. Ex-concorrente do Big Brother expõe esquema que o fez perder milhares de euros
Dois às 10
Hoje às 11:48
Luto. Desfeita, Rosa Bela chora a morte de pessoa muito especial: «É tão difícil encontrar palavras»
Dois às 10
Há 3h e 53min
TVI PLAYER
A ACONTECER
NOVELAS
Exclusivo «A Madrasta»: Raquel exige que contratem Ricardo senão conta a Pedro os desfalques que Filipe faz
Novelas
Ontem às 19:13
Casou em Portugal e voltou a dizer “sim” em Las Vegas. A lua de mel de Júlia Palha continua a surpreender
Novelas
Hoje às 03:01
Está quase! Kelly Bailey vive momento especial a poucos dias de voltar a ser mãe: «Entrei oficialmente naquela fase»
Novelas
Hoje às 14:20
Lourenço Ortigão derrete fãs com gesto amoroso antes do nascimento do bebé: «Não acontece só às grávidas»
Novelas
Hoje às 14:20