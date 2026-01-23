TVI PLAYER
A Sentença - «Vida partilhada» e «Sol e sombra»
Ontem às 14:45
Com João Patrício.
Mais Vistos
Dinheiro em alta: estes são os signos com mais sorte financeira em 2026
V+ TVI
26 dez 2025, 11:55
1
Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»
Dois às 10
Ontem às 14:48
2
Sara Santos
Dois às 10
1 jan, 23:01
3
Diana Monteiro marca presença em casamento... e desfila elegância!
14 set 2025, 20:15
4
Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego
Novelas
20 jan, 12:39
5
Laura Figueiredo
Novelas
19 jan, 16:01
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Ranking de Popularidade: Filipe Delgado mantém a coroa, mas há uma ameaça em ascensão
1ª Companhia
Ontem às 11:32
Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»
Dois às 10
Ontem às 14:48
Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar
Novelas
Ontem às 10:41
Jéssica Antunes tem certeza sobre o paradeiro da mãe de Maycon Douglas: «É uma situação delicada»
1ª Companhia
Ontem às 12:06
«É tão assustador»: Diogo Amaral vive 'terror' noturno inesperado
V+ TVI
Ontem às 14:19
Separada de Vitó, Sónia Jesus faz um novo desabafo: «É a única forma de voltar a ser livre»
1ª Companhia
22 jan, 22:27
TVI PLAYER
Amor à Prova: Vítor e Simone são apanhados em flagrante?
Amor à Prova
Ontem às 21:35
Jogador do Moncarapachense morre em campo durante jogo com o Imortal
TVI Jornal
22 jan, 14:15
Amor à Prova: Amália e Carlos avançam com plano arriscado
Amor à Prova
22 jan, 22:05
Terra Forte: Flor revela que fingiu a amnésia
Terra Forte
Ontem às 23:00
«Estou de dieta, mas posso ver a ementa» Resposta viral de Filipe Delgado deixa instrutor Marques morto de riso
1ª Companhia
Ontem às 16:45
1ª Companhia - Extra - 24 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Diário da Manhã - 24 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 24 de janeiro de 2026
Mariana
Hoje às 02:00
1ª Companhia - Extra - 24 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Terra Forte: Magoada com Flor, Rosa Maria expulsa a filha
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte- Rosa Maria fica chocada com revelação de Flor sobre o que aconteceu no cruzeiro
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte- Flor revela tudo a Rosa Maria: «Eu menti. Eu nunca perdi a memória»
Terra Forte
Ontem às 23:53
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se
Novelas
Ontem às 08:59
Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado
Novelas
Ontem às 10:02
Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar
Novelas
Ontem às 10:41
Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»
Novelas
Ontem às 10:28
Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas
Novelas
22 jan, 16:43
Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado
Novelas
22 jan, 10:38