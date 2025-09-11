Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Sentença

Há 1h e 45min
A Sentença - TVI

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Novelas
9 set, 12:17
1

Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»

Novelas
25 jun, 15:39
2

Especialista garante que não é genética. O 'mistério' das incríveis pernas aos 60 anos desta apresentadora espanhola

V+ TVI
8 set, 12:34
3

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

Big Brother
9 set, 17:13
4

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

Novelas
9 set, 12:51
5

Ainda se lembra como era Alexandra Lencastre em 1995? Recorde-se aqui

Novelas
12 ago 2024, 14:47
6
Já sabemos detalhes do casamento de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão. E isto é o que não pode mesmo faltar

V+ TVI
Há 1h e 8min

Influencer portuguesa visitou-nos com vestido igual ao de Margarida Corceiro. E é incrível

Dois às 10
Há 1h e 47min

Carolina Braga declara-se ao "amor da sua vida" e surpreende fãs

Big Brother
Há 1h e 0min

Vem aí em «A Fazenda»: Ciente do mal que fez, Joel entrega-se à polícia?

Novelas
Há 3h e 23min

Nome da nova cadela de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez indigna muçulmanos: «É um insulto à religião»

V+ TVI
Há 1h e 43min

Bruna Gomes quebra o silêncio sobre o seu passado: «Para algumas pessoas é um ‘não-assunto’»

Big Brother
Há 2h e 46min

Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes»

Big Brother
Hoje às 00:37

Bruno de Carvalho e Ana Duarte protagonizam cena que se torna viral

Big Brother
Ontem às 20:13

A Protegida: Beijo de Hector a Mariana acaba mal

A Protegida
Ontem às 23:25

"Violência", a última palavra proferida por Charlie Kirk antes de ser assassinado

CNN Prime Time
Hoje às 00:24

Big Brother Verão - Extra - 11 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

Conheça Romeu, o «mini explorerssauru» que conquistou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Dois às 10
Há 3h e 39min
Detido homem que oferecia 500 euros por cabeça de brasileiros mortos

Dois às 10
Há 1h e 13min

Wonderland Lisboa

Há 1h e 41min

Secret Story

Há 1h e 41min

Ninguém como Tu

Há 1h e 42min

A Sentença

Há 1h e 45min

Momento Certo

Há 1h e 45min
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Novelas
Ontem às 09:27

Vem aí em «A Protegida»: Sem rodeios, Laura revela a Jorge o que sente por Óscar

Novelas
Ontem às 09:57

Já nasceu o filho de Gabriela Barros e Miguel Thiré: descubra o significado surpreendente do nome

Novelas
Ontem às 16:02

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Novelas
9 set, 11:22

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
9 set, 10:44