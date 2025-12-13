No «Momento Certo», na terra da minha próxima convidada todos a conhecem. É a Ana das rações, a Ana florista, a Ana do rancho… ou até a Rosinha, a cantora popular com quem tantos a confundem. Mas esta mulher é também a mãe Ana, a filha e... A SOGRA! Ouviram bem, a sogra. Dizem que sogras e noras são as eternas inimigas. Hoje, Sara, a nora, vem provar exatamente o contrário. Que este laço familiar pode ser de mãe e filha. Ana faz tudo pela nora. E agora é a vez da Sara retribuir com uma surpresa à sogra!
A sósia da Rosinha: Cantora surpreende a fã que todos pensam ser ela
Há 1h e 29min