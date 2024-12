A trabalhar numa agência funerária como maquilhador de mortos, Marcelo admite: «Apaixonei-me pelo ramo»

Há 1h e 15min

No último domingo, Marcelo Palma, concorrente da mais recente edição da “Casa dos Segredos”, foi expulso do programa com 34% dos votos para salvar. Dias após a expulsão, conversa com Manuel Luís Goucha sobre o seu percurso de vida e faz o balanço do programa, que lhe deu uma namorada: a Rita.

O segredo que Marcelo guardou durante a sua participação foi revelado: “Maquilho mortos”. O concorrente explicou que este facto está relacionado com o trabalho que desenvolve na agência funerária da família, na Amadora. Hoje, tem um relação especial com o pai, mas nem sempre foi assim.