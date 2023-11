A última conversa com Maria Botelho Moniz antes de ser mãe

Há 2h e 17min

No Dois às 10, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sentam-se frente a frente para uma última conversa, antes de Maria ser mãe. Passaram já quase 38 semanas (nove meses) depois da revelação da concretização do maior sonho pessoal da nossa Maria. Estamos ansiosos!

Temos acompanhado a gravidez de Maria Botelho Moniz bem de perto! Já com nove meses de gestação, Maria está quase a tornar-se mamã, podendo acontecer a qualquer momento. Despede-se temporariamente do programa, para ter o seu bebé e viver o seu sonho a 100%. Cláudio Ramos questionou-a como se sentia tão perto do grande dia, se estava ansiosa, e Maria respondeu: «Tenho Medo». Maria teme o que poderá acontecer no parto, que riscos corre e que coisas podem acontecer.

Idevor Mendonça anunciou que vai ser pai pela primeira vez! Saiba aqui o sexo do bebé.

Quando vai nascer o bebé de Maria Botelho Moniz? Cristina Ferreira tem um palpite...

Recorde o dia em que Maria Botelho Moniz anunciou a gravidez e deixou Cláudio Ramos emocionado!