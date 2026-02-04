A única prova que pode afastar Marcus de casa desapareceu

Há 8 min

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) e Vini (Gustavo Alves) contam a Eva (Josefine Winkler) que já receberam luz verde do advogado de irem receber o dinheiro dos seguros de Vivi (Sofia Nicholson), ficando a pensar se é por isso que Marcus (Vitor Hugo) voltou para casa. Todos assentem estar salvaguardados de não perderem o dinheiro para o pai por causa do documento que ele assinou com Armando (Ricardo Carriço). Tocam à porta. Rodrigo volta a entrar em casa dos Paraná, com Babi, Eva e Vini a dizerem-lhe que ele tem de expulsar Marcus dali. Marcus insiste em querer ver o documento que os filhos dizem que ele assinou em que prescindia daquela casa. Babi vai ao quadro, estacando em choque ao ver que o documento desapareceu. Marcus sorri discretamente.