A verdade sobre a reconstrução do rosto de Regina

Há 1h e 3min

Em «Cacau», Chiquinha (Bruna Alvim) está a trabalhar no café com Valdemar (Vitor Hugo), quando um bandido entra com uma faca a ordenar que todos lhe deem os seus pertences. Uma menina entra nesse momento e o bandido esfaqueia-a. Valdemar neutraliza o bandido. Chiquinha diz ao irmão querer ir com a menina para o hospital. Chiquinha, devido a ter ido para o hospital acompanhar a menina, conhece Otávio, um médico cirurgião plástico. Otávio diz a Regina estar a trabalhar num projeto de reconstrução facial, e poderia ajudá-la a remover a cicatriz sem que tivesse de pagar nada.