A vida a dois de Mickael Carreira e Laura Figueiredo

Há 1h e 10min

Mickael Carreira, o filho mais velho de Tony Carreira e Fernanda Antunes, é uma das figuras mais marcantes da música portuguesa contemporânea. Com apenas 15 anos, subiu pela primeira vez a um palco ao lado do pai, no icónico Olympia, em Paris. Desde então, seguiu uma carreira de sucesso, construindo uma identidade musical própria e esgotando salas de espetáculos em Portugal e no estrangeiro. Depois de ter feito uma pausa, devido à morte da irmã Sara Carreira e ao facto de se ter dedicado à família, regressou recentemente com uma nova canção.