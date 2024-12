A vida agitada de pais de trigémeos: «Eu amamentava e o meu marido punha a arrotar»

Há 1h e 23min

Preciosa Branco e César Macedo, um casal residente no norte de Portugal, são o retrato da determinação e do amor familiar. Enfermeira e guarda prisional, respetivamente, as suas profissões exigentes não os impediram de sonhar com uma grande família. Atualmente, são pais de cinco crianças, enfrentando os desafios e as alegrias de uma família numerosa.

Com dois filhos, Afonso, de sete anos, e Gabriel, de quatro, Preciosa e César decidiram que era altura de tentar ter uma menina. Contudo, a vida tinha outros planos: uma gravidez natural transformou-se na chegada de trigémeos. Vicente, Margarida e Alice nasceram no dia 22 de setembro de 2022, às 33 semanas de gestação, por cesariana.