Há 1h e 24min

No «Goucha», recebemos o ator António Pedro Cerdeira, que alegadamente foi vítima de violência doméstica e é também acusado desse mesmo crime. Manuel Luís Goucha questiona o ator se este é instável emocionalmente ou simplesmente vive intensamente as suas histórias de amor. O ator fala-nos do que espera, atualmente, de uma companheira de vida.