A vida de Rosa Amélia, a peixeira mais conhecida da Figueira da Foz

Há 1h e 24min

No «Goucha», natural de Buarcos, na Figueira da Foz e filha de pescadores, Rosa Amélia recorda o seu percurso de vida, entre Lisboa e Coimbra. Foi do falecido marido e banca quer herdou da avó, no mercado municipal da Figueira da Foz, onde trabalhou vários anos.