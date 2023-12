A vida e a carreira do cavaleiro tauromáquico João Moura Caetano

Há 2h e 18min

No «Goucha», o convidado fala da ligação da família ao Alentejo e à tauromaquia. João Moura Caetano, ex-companheiro de Luciana Abreu, recorda uma infância feliz passada no campo e com uma ligação aos animais.