A vida e carreira do apresentador Idevor Mendonça

Há 48 min

No «Goucha», conhecemos melhor Idevor Mendoça, uma das mais recentes caras da TVI. Tem 37 anos e é licenciado e mestre em Design e tem formação em Teatro. A sua estreia como apresentador foi em 2014 no Curto Circuito da SIC Radical. Idevor revela-nos que as suas grandes paixões sempre foram o cinema e a representação, mas a apresentação também ganhou agora um espaço no seu coração.