A vida noturna de Catarina Ribeiro começou aos 15 anos: «Foi aí que ganhei personalidade»

Há 1h e 35min

No «Goucha», recebemos Catarina Ribeiro, a última concorrente expulsa do «Big Brother 2024». Vemos imagens de apresentação da mesma. A nossa convidada recorda uma infância feliz, num meio privilegiado, e a convivência com os avós. «Não suportava um não dos meus pais... tinha de ter tudo o que queria», revela Catarina. A nossa convidada fala-nos de um período em que não falou com o pai durante um ano, devido ao divórcio dos pais. A ex-concorrente revela que, oas 15 anos, começou a frequentar discotecas e a fumar.