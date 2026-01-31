Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento Certo

Abandonada à nascença, Maria reencontra o pai 40 anos depois - «Porque não me vieste buscar?»

Há 1h e 25min
Abandonada à nascença, Maria reencontra o pai 40 anos depois - «Porque não me vieste buscar?» - TVI

Em «Momento Certo», conhecemos a história de Maria que nunca conheceu o colo da mãe, que partiu no momento em que ela nasceu. Pouco depois, enfrentou o segundo golpe: o abandono do pai, que partiu para o estrangeiro sem explicações. Criada pelos avós paternos, Maria viveu entre breves regressos e promessas vazias, guardando apenas um peluche como recordação de um pai que desapareceu definitivamente quando ela tinha nove anos.

Após perder as suas únicas referências familiares e enfrentar décadas de solidão com a pergunta “porque é que ele nunca me veio buscar?”, Maria decide que é tempo de saber a verdade. O que ela não esperava era que, 40 anos depois, o passado batesse à porta: o seu pai foi encontrado em França.

Momento Certo

07:05

«A minha filha salvou-me»: Ficou tetraplégico após um mergulho e renasceu por Ariana

Momento certo
Há 1h e 25min
06:39

Fugiu da escravidão e da violência, mas perdeu a filha para a adoção - Quinze anos depois o desfecho de uma vida de sofrimento

Momento certo
Há 1h e 25min
07:56

«Tínhamos uma vida bonita»: Após duas tragédias mãe que cuida do filho tetraplégico e do marido

Momento certo
28 jan, 18:38
05:35

O desespero da mãe que teve de entregar os filhos - Maria do Carmo procura a filha que o destino lhe roubou

Momento certo
28 jan, 18:29
05:11

Viveu meio século sem pai por respeito à mãe - Suposto pai de Luís aceita encontro e pondera teste de ADN

Momento certo
24 jan, 23:59
Mais Momento Certo

Mais Vistos

04:25

Filipe Delgado recria a popular imitação do instrutor Joaquim. E desta vez foi à frente do militar

1ª Companhia
Ontem às 20:57
1
13:07

Não aguentaram o riso: Manuel Melo faz imitação de instrutores e gera reações

1ª Companhia
Ontem às 20:54
2

Contribuição monetária inesperada: Marcelo Palma revela quem pagou o funeral de Maycon

1ª Companhia
Ontem às 18:04
3

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

1ª Companhia
30 jan, 15:45
4

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
5
03:48

Filipe Delgado canta, mas é a reação dos instrutores que chama à atenção

1ª Companhia
Ontem às 20:33
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas

Dois às 10
30 jan, 15:25

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Novelas
30 jan, 14:17

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

Dois às 10
30 jan, 10:52

Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»

Dois às 10
30 jan, 10:28

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

1ª Companhia
30 jan, 15:45

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
30 jan, 10:23

TVI PLAYER

Concorrentes exaltados ao saber do novo alerta de mau tempo

1ª Companhia
Há 3h e 40min

Filipe Delgado recria a popular imitação do instrutor Joaquim. E desta vez foi à frente do militar

1ª Companhia
Ontem às 20:57

Não aguentaram o riso: Manuel Melo faz imitação de instrutores e gera reações

1ª Companhia
Ontem às 20:54

1ª Companhia - Diário - 31 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 16:35

Instrutor Marques assiste ao espetáculo dos recrutas com cara de poucos amigos

1ª Companhia
Ontem às 20:23

Filipe Delgado canta, mas é a reação dos instrutores que chama à atenção

1ª Companhia
Ontem às 20:33
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Abandonada à nascença, Maria reencontra o pai 40 anos depois - «Porque não me vieste buscar?»

Momento certo
Há 1h e 25min

«A minha filha salvou-me»: Ficou tetraplégico após um mergulho e renasceu por Ariana

Momento certo
Há 1h e 25min

Fugiu da escravidão e da violência, mas perdeu a filha para a adoção - Quinze anos depois o desfecho de uma vida de sofrimento

Momento certo
Há 1h e 25min

A Protegida: Virgílio invade casa de Aruna e deixa aviso

A Protegida
Há 1h e 29min

A Protegida- Clarice entre a espada e a parede: «Isso não vai correr bem… não quero»

A Protegida
Há 1h e 30min

A Protegida- Gonçalo confronta Mónica: «Achas que o JD te vai dar a oportunidade que sempre desejaste?»

A Protegida
Há 1h e 31min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy

Novelas
30 jan, 10:54

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?

Novelas
30 jan, 09:35

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Novelas
30 jan, 14:17

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Novelas
28 jan, 15:26

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

Novelas
29 jan, 10:10

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
30 jan, 10:23