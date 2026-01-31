Abandonada à nascença, Maria reencontra o pai 40 anos depois - «Porque não me vieste buscar?»

Há 1h e 25min

Em «Momento Certo», conhecemos a história de Maria que nunca conheceu o colo da mãe, que partiu no momento em que ela nasceu. Pouco depois, enfrentou o segundo golpe: o abandono do pai, que partiu para o estrangeiro sem explicações. Criada pelos avós paternos, Maria viveu entre breves regressos e promessas vazias, guardando apenas um peluche como recordação de um pai que desapareceu definitivamente quando ela tinha nove anos.

Após perder as suas únicas referências familiares e enfrentar décadas de solidão com a pergunta “porque é que ele nunca me veio buscar?”, Maria decide que é tempo de saber a verdade. O que ela não esperava era que, 40 anos depois, o passado batesse à porta: o seu pai foi encontrado em França.