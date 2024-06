Abandonado na ilha pelos amigos, Eugénio foi salvo por narcotraficantes e considerado suspeito. Agora, exige emprego

Há 2h e 0min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «De volta à ilha!». Recebemos Eugénio Matias e Manuel Faria. Um grupo de amigos decide passar um dia de verão até uma das línguas de areia do Bugio. A meio da tarde resolveram pregar uma partida a Eugénio, enquanto este dormitava debaixo de um chapéu de sol, os amigos resolveram abandonar a ilha, deixando-o sozinho durante umas horas até perto da maré cheia, altura em que voltariam para o recolher. A verdade é que Eugénio acordou mais cedo do que o previsto e entrou em pânico. Tentou atravessar o rio, mas o pior aconteceu. Ouvimos ambas as partes e ficamos a conhecer todos os detalhes deste caso.