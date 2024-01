Há 1h e 13min

No «Goucha», Hélder Batista, uma pessoa em condição de sem-abrigo que se tornou um empresário de sucesso, fala-nos que sempre foi uma pessoa confiante e livre. «Durante todos esses momentos, eu levei a vida a brincar», recordando os momentos em que viveu na rua. O nosso convidado fala-nos do momento em que reatou a relação com a sua mãe.