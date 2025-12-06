Abandono aos dois anos: a busca desesperada pelos pais biológicos

Há 1h e 18min

No «Momento Certo», esta é a comovente história de Vera, marcada pela dor do abandono e pela busca por uma resposta que a acompanhou a vida inteira: "Porque é que os meus pais me abandonaram?"

Após um período institucional, Vera foi adotada crescendo num lar cheio de amor e carinho, onde a sua adoção nunca foi segredo. No entanto, o vazio deixado pelo abandono inicial nunca desapareceu, crescendo com o passar dos anos.

Aos 31 anos, e depois de se ter tornado mãe, o desejo de obter respostas sobre as suas origens e sobre o porquê do abandono ganhou uma força irresistível. Vera sente que finalmente chegou o "Momento Certo" para procurar a verdade e preencher o silêncio do seu passado.