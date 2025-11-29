Abandono na infância: Sofia supera a dor da frieza materna e recebe surpresa emocionante

Há 1h e 29min

Em «Momento certo», Sofia tem 48 anos. Quando nasceu, a mãe estava doente e o pai estava a trabalhar fora do país e Sofia acabou por ser criada pela avó Ilda, em Mangualde. Dez anos depois, os pais de Sofia foram buscá-la para ela ir viver com eles. Sofia é a mais velha de quatro irmãos e quando foi viver com os pais, conheceu os dois irmãos que tinha e que sempre viveram com eles, mas que ela ainda não conhecia. Foi uma mudança muito difícil para Sofia, que além de deixar a cidade, os amigos e a vida que conhecia, deixou também a avó que até então tinha sido como uma mãe. Durante anos, a relação com a mãe foi marcada pela distância, pela frieza e pelas perguntas que não tinham resposta.